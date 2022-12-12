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İnternet kullanıcıları sordu! Bu gizemli objeler bakın ne işe yarıyor...

Amerikan sosyal haber, tartışma sitesi olan Reddit'te 2.2 milyon üyesi bulunan bir grubun üyeleri, buldukları gizemli objelerin fotoğrafını paylaşarak ne olduklarını soruyor. Topluluk ise objelerin kullanım amacını açıklıyor... İşte o kareler!

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  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    İzlanda'da bulunan metal silindirin deniz altı dedektörü olduğu ortaya çıktı...
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Peki bu merdivenlerde bulunan üçgen demirler ne işe yarıyor?

    Aslında bu obje, tozun köşelerde birikmesini engelliyor ve merdiveni temizlemeyi daha kolay hale getiriyor. 
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    İngiltere'nin Bath kentinde bir binanın dışında kaydedilen demir koni... Tarihi evdeki bu koni bir zamanlar ziyaretçinin eve girmeden önce meşalesini söndürebilmesi için kullanılıyordu.
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Bosna'da arazide yürüyüş yaparken bulunan nesne nedir?

    Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız Bosna'da yürüyüş yapmayın... Çünkü ormanlık alanlar tespiti yapılmayan mayın tarlalarıyla dolu olabilir. 
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Bir direğe monte edilen mavi yansıtıcı ne işe yarıyor? 

    Bu yansıtıcı araçların farlarını tarlaya yansıtıyor. Böylelikle geyik araçların geçtiği yolu kullanmayarak karşıdan karşıya geçmiyor. Yani hayvanların güvenliğini sağlıyor. 
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Eski bir GMC marka aracın kontrol panelinde bulunan bu obje, trafik ışığı görüntüleyicisi. Trafik lambasının tam önünde durunca ışığı görmeyi kolaylaştırıyordu. Işığın yukarıdan yansıtılmasına yardımcı oluyordu. 
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Düz ancak paralel olmayan rastgele kazılar neye yarıyor?

    Bu kazı, proje başlamadan önce arkeolojik buluntuların tespiti için yapılan araştırmadan... Eğer kazıda tarihi buluntulara ulaşılırsa geniş çapta arkeolojik araştırma başlatılıyor. 
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Almanya'da bir oyun alanında huniye benzeyen bu obje üç yönlü bir basketbol potası... 

     
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Bakır malzemeden üretilen bu kapı kolu bakteri ve mikropları öldürmek için tasarlanmış.

     
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    İkinci el kitapçıda bulunan bu obje bir usturlap, yani eski zamanların GPS'i... Genellikle konum ya da zamanı belirlemede kullanılıyordu.
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    İngiltere'deki evlerin dışında görülüyor. Peki bu alet ne işe yarıyor...

    Bu, aslında eve girmeden önce ayakkabılardaki çamuru temizlemek için kullanılan ayakkabı kazıyıcı... 
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    El yapımı değerli bir kandil... 
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Masanın kol kısmından çıkan delikli çıkıntıya tepsi yerleştiriliyor. 
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Bahçe satışında bulunan cisim, kasaplar için başparmak koruyucusu. 
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Jilet bilemeye yarayan bir alet..
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Yıllar önce bit pazarından satın alınan makasa benzer bu alet eski bir göbek bağı kesici... Bu nedenle leylek şeklinde tasarlanmış.
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Bu bir lavabo... 
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Eski kulak temizleyicileri... 
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Bahçedeki bu küçük ahşap ev kolonisi olmayan yalnız arılar için yapılmış.
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Eski bir psikiyatri hastanesinin bodrumunda bulundu... Bu cihaz büyük bir otoklava benzetildi. Otoklav, basınçlı su buharı ile doymuş bir ortamda 121 santigrat derece sıcaklıkta 15-20 dakikada sterilizasyon yapıyor. 1879'da Charles Chamberland tarafından icat edilmişti.
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Bir evin bodrum katında bulunan sığınak.
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Ev yapımı sivrisinek/sinek önleyici. Sudan ve madeni paralardan yansıyan ışığın böcekleri korkutması amaçlanıyor.
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Meksika Körfezi'nin hemen açıklarındaki Mustang Adası'nda bulunan gümüş parçası... Ancak ne yazık ki orijinal değil. 

     
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Baca temizleme kapısı.

     
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Radyoaktif atık taşıma varili.

     
  • Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

    Bu cisim de, gaz maskesinin buğulanmasını önlemek için kullanılan bir sabuna benzetildi.

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