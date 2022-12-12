Merdivende bulunuyor... Bakın ne işe yarıyor!

Eski bir psikiyatri hastanesinin bodrumunda bulundu... Bu cihaz büyük bir otoklava benzetildi. Otoklav, basınçlı su buharı ile doymuş bir ortamda 121 santigrat derece sıcaklıkta 15-20 dakikada sterilizasyon yapıyor. 1879'da Charles Chamberland tarafından icat edilmişti.