21. Küresel CEO Araştırması telekomünikasyon sektörü sonuçlarına göre, internet geleneksel telekomünikasyon pazarlarını, günden güne daha fazla değiştiriyor. CEO'ların siber tehditlere karşı yaklaşımını gözler önüne seren araştırma, telekomünikasyon liderlerinin dünya ekonomisine ilişkin görüşlerini de gün yüzüne çıkardı.

Araştırmaya göre liderlerin çok büyük bir çoğunluğu (%83) gelecek beş yıl içinde değişimin, doğrudan veya dolaylı rakiplerden kaynaklanmasını bekliyor. Dörtte üçü değişimin, temel teknolojilerden, müşteri davranışından ve sektör düzenlemelerinden kaynaklanmasını bekliyor. Üçte ikisi de değişimin, dağıtım kanallarından kaynaklanmasını bekliyor.

Yöneticiler teknolojik değişimin hızından endişe ediyor

Kendi şirketlerine yönelik tehditler sorulduğunda %45’i, teknolojik değişimin hızı, %35’i ise pazara yeni giren şirketler ile ilgili olarak “çok endişeli”. %45’i de siber tehditler ile ilgili çok endişeli. Tüm bu oranlar, diğer sektörlerdeki ortalamaların üzerinde. Telekomünikasyon şirketleri kendi verilerinin yanı sıra birçok diğer şirketin ve müşterinin verilerini de kullandıkları için, siber saldırılar özellikle telekomünikasyon şirketleri için ciddi bir tehdit.

Telekomünikasyon CEO’ları dünya ekonomisi için iyimser

Rapora göre dijital değişimin yarattığı tehdide rağmen telekomünikasyon CEO’ları yakın gelecek hakkında iyimser. Liderlerin yarısından fazlası (%57), 2017’nin küresel büyüme açısından iyi bir yıl olduğunu göz önünde bulundurarak, küresel ekonomik büyümenin 2018 yılında daha da iyileşeceği görüşünde.

Hem dünya ekonomisi hem de kendi şirketleri hakkında iyimserliklerini geçen yıla göre koruyan CEO’lar, otomasyona yapılan yatırımlarla çalışan sayılarının da artmasını bekliyorlar. Siber saldırı tehdidi ve hükümetler tarafından sürekli değişen yeni düzenlemelerin yarattığı olumsuzluklar devam etmekle birlikte CEO’lar, şimdilik bu tehditlerin kontrol edilebilir olduğu görüşünde.

Araştırmadan bazı sonuçlar…

Sektör liderlerinin dörtte üçü değişimin, temel teknolojilerden, müşteri davranışından ve sektör düzenlemelerinden; üçte ikisi de dağıtım kanallarından kaynaklanacağını ön görüyor.

Liderlere kendi şirketlerine yönelik tehditler sorulduğunda %45’i teknolojik değişimin hızı, %35’i ise pazara yeni giren şirketler ile ilgili olarak “çok endişeli” olduğu ortaya çıkıyor.

Telekomünikasyon şirketleri kendi verilerinin yanı sıra birçok diğer şirketin ve müşterinin verilerini de kullandıkları için liderlerin %45’i de siber tehditler ile ilgili çok endişeli.

Dijital değişimin yanı sıra CEO’lar, özel olarak kendi şirketlerine yönelik tehlikeler ile ilgili endişeli değiller.

CEO’ların %50’si aşırı düzenlemelerden aşırı endişeliyken, %47’si vergi yükünün artışından ve %40’ı da terörün yarattığı tehdit hakkında aşırı endişeli.

Telekomünikasyon liderleri internet hakkında iyimser olmaya devam ediyor, sadece %17’si dünyada internete erişiminin kısıtlanmasının doğru olduğunu düşünüyor. Ancak çoğu, milliyetçiliğin bazı kurallar ve düzenlemelerde yeniden kendini göstermesi ile ülkelerin bölgesel ticari bloklara yöneldiğini belirtiyor.