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E-ticaret ve perakende sektörlerinde büyük kasım ayı hareketliliği başlıyor. Sektörde Kasım kampanya döneminde başta online satışların etkisiyle alışverişte rekor bir canlanma bekleniyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre 2020 Kasım’da kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttı. İnternetten kartlı ödeme tutarı ise kasım ayında önceki yıla göre yüzde 54 artarak, 29 milyar TL’yi geçti. 2020 yılında internetten kartlı ödeme tutarının en fazla yapıldığı günler özellikle 27 Kasım Cuma (Black Friday) ve 11 Kasım Çarşamba (Bekarlar Günü) günleri oldu. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, 2019 Kasım ayında yüzde 20 iken, bu yıl yüzde 26’ya ulaştı. Yani geçen yıl Kasım ayında her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti.

İNTERNET ALIŞVERİŞİ YÜZDE 65 ARTTI

2019 yılında 136 milyar liralık toplam e-ticaretin 45,6 milyar lirası, 2020 yılında da 226,2 milyar liralık toplam e-ticaretin 75,3 milyar lirası son çeyrekte yani Ekim-Aralık döneminde yapıldı. Bu dönemde günlük işlem adedi 3 milyonu aştı. Bu yılın ilk 6 ayının verilerini açıklayan BKM’ye göre internetten kartla yapılan işlem adedi ve miktarında yüzde 65’lik artış yaşandı.

E-ticaret sektörü, Ekim ayı okula dönüş dönemiyle, Kasım ayı indirim kampanyalarına Aralık ayında yılbaşı alışverişinin de eklenmesiyle 2021’in son çeyreğinde yeni rekorlar hedefliyor. Sektör, bu yıl son çeyrekteki kampanyalara 30 milyon müşterinin katılmasını, toplamda 120 milyar TL ciroya ulaşılmasını bekliyor.

3 KAMPANYA İLE FESTİVALE KATILIYOR

Online alışverişin önde gelen oyuncularından biri olan Hepsiburada da 3 ayrı kampanya ile Kasım’da alışveriş festivaline katılıyor. Şirketin 3 kategoride kampanyaları şöyle:

Bu yılın ‘Efsane Kasım’ı dahilindeki ‘Şimdi Al Ocak’ta Öde’ kampanyası, 1 - 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak teknolojiden, beyaz eşyaya, modadan ev ihtiyaçlarına binlerce ürünü kapsayan alışverişlerde, 2 ay taksit erteleme imkanı sağlayacak. Kampanyaya dahil bankaların kartlarıyla yapılacak alışverişlerde geçerli olacak ‘Şimdi Al Ocak’ta Öde’ kampanyası, yasal kısıtı bulunan cep telefonu, kozmetik gibi ürünler hariç binlerce üründe geçerli olacak.

Hepsiburada ana kampanyasından bir diğeri ise, Türkiye’nin gençlerine yönelik hazırlanan ‘Efsane Gençlik’. Hepsiburada’ya ‘edu.tr’ mail adresleri ile üye olup hesabını doğrulayan yararlanabileceği ‘Efsane Gençlik’ kampanyası, onları bütçeleri ile ihtiyaç duydukları ürünlere kavuşturacak. Bu kampanyada kitaplar, kampüs ve sokak modası, spor giyim, sneaker ve spor çantaları, aksesuarlar gibi ürünlerde yüzde 70’lere varan indirimler olacak. Ayrıca bu ürünler ücretsiz olarak kargolanacak.

ALIŞVERİŞ LİSTESİ PAYLAŞMA KAMPANYASI

E-ticaretin 20 yıllık tecrübeye sahip olan şirkette alışveriş listesini paylaşanlara da ek fırsatlar sunuluyor. ‘Paylaş Kazan’ adı verilen kampanya ile belli ürünlerde kendi listelerini hazırlayıp bu listeleri paylaşan müşteriler hazırladıkları listeler üzerinden yapılacak her satıştan %5 komisyon oranı tutarında ‘Hepsipapel’ toplayacak. Müşteriler hazır listeleri de paylaşarak da kazanç sağlayabilecek.

Hepsiburada'nın kasım ayı fırsatlarındaki kampanya filmlerinde usta oyuncu Cem Yılmaz oynuyor.