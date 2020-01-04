Mustafa Şekeroğlu msekeroglu@cyh.com.tr

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dürümcüsüne Hamdi Bilir, cinayetine karışan Cengiz Akın, Hollanda polisi ve Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle her yerde aranıyordu.

Interpol, Akın'ın daha kolay yakalanması için vücudundaki dövmelerin fotoğrafını da yayımlamıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, o şüpheli ve beraberindekiler, İstanbul’da yürütülen başka bir cinayet soruşturması kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, gözaltına alındı.

INTERPOL ARARKEN TV’YE ÇIKTI

Gözaltına alınanlar arasında yer alan Cengiz Akın'ın İstanbul'daki lüks bir alışveriş merkezinde restoran işlettiği yaptığı ortaya çıktı.

Cinayet şüphesiyle Interpol tarafından Cengiz Akın'ın iş adamı kimliğiyle bir televizyon programına da konuk olduğu anlaşıldı. Rotterdam doğumlu Cengiz Akın hem Türk hemde Hollanda vatandaşı olduğu belirlendi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Türkiye'de sürdürülen soruşturmayla ilgili adliyeye gönderilen Cengiz Akın ve beraberindeki 7 kişi mahkemece tutuklandı. Cezaevine gönderilen Cengiz Akın’ın ismi ve fotoğrafları halen Interpolun kırmızı bültenle arananlar listesinde yer alıyor.