İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı sınav takvimini açıklamasıyla birlikte, bursluluk sınavına hazırlanan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılacak binlerce aday, sınav tarihine odaklanırken, devlet desteğinden yararlanma fırsatı sunan bu önemli sınavın detayları da netlik kazandı. İşte detaylar...
9 Şubat – 11 Mart 2026 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan İOKBS bursluluk sınavında süreç yeni bir aşamaya geçti. Başvurularını gerçekleştiren öğrenciler ve veliler, sınav günü ve uygulamaya ilişkin açıklanan bilgileri yakından takip ederken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın paylaştığı takvim ve sınav detaylarına çevrildi. İşte güncel bilgiler...
İOKBS 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
26 Nisan 2026 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum olarak gerçekleştirilecektir.
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS Sınav sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını MEB’in resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.
İOKBS SORU SAYISI VE SÜRESİ
Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dört seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav 100 dakika olarak uygulanacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İOKBS'ye katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınavdan en az 7 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, belgelerini T.C. kimlik numaraları ile sorgulayarak indirebilecek.