İŞTE iOS 18.3 YENİLİKLERİ VE GÜNCELLEME DETAYLARI

Apple Intelligence'ın Varsayılan Olarak Etkinleştirilmesi: iOS 18.3 ile birlikte, Apple Intelligence desteklenen cihazlarda varsayılan olarak etkinleştirildi. Bu özellik, iPhone 15 Pro ve sonrası modeller ile M1 ve üzeri çipli iPad ve Mac'lerde kullanılabilir. Apple Intelligence, görsel zeka ve metin yeniden yazma gibi yapay zeka destekli özellikler sunuyor.