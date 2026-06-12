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        Haberler Magazin İpek Filiz Yazıcı ile İhsan Taha Torğut, aşklarını duyurdu - Magazin haberleri

        İpek Filiz Yazıcı ile İhsan Taha Torğut, aşklarını duyurdu

        Geçtiğimiz yıl Ufuk Beydemir ile evliliğini sonlandıran İpek Filiz Yazıcı'nın, hakkında aşk söylentileri çıkan fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaşması, aşkını ilan ettiği şeklinde yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 23:19 Güncelleme:
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        İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da evlendiği müzisyen Ufuk Beydemir ile geçtiğimiz yıl ekim ayında yollarını ayırmıştı.

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        Boşanmanın ardından Yazıcı'nın, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Özellikle ikilinin arkadaş gruplarıyla birlikte spor yaptığı anlara ait paylaşımları, aşk iddialarını güçlendirmişti.

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        Son olarak 24 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından İhsan Taha Torğut ile birlikte yer aldığı romantik bir fotoğraf karesini beyaz kalp emojisiyle paylaştı.

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        Yazıcı'nın bu hamkesi, bir süredir gündemi meşgul eden aşk iddialarını doğrular cinsten bir hamle olarak yorumlandı.

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        "KENDİSİ BENİM ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

        Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte iddialar hakkında konuşan İpek Filiz Yazıcı, "Kendisi benim arkadaşım, bir ilişkim yok" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.

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        #İpek Filiz Yazıcı
        #Ufuk Beydemir
        #İhsan Taha Torğut
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