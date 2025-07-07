iPhone 17 özellikleri: iPhone 17 ne zaman çıkacak?
Apple'ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 17 ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Lansman tarihi yaklaşırken, Türkiye'de satışa sunulacağı tarih de şimdiden merak konusu oldu. Özellikle farklı renk alternatifleriyle dikkat çekmesi beklenen modelin, donanım tarafında da önemli yenilikler sunacağı belirtiliyor. Peki, iPhone 17 özellikleri ne? iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
Her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleşmesi beklenen tanıtım öncesi, güncel bilgiler teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Tasarım çizgisinde köklü değişikliklere gidileceği konuşulan iPhone 17’nin, mor ve yeşil gibi dikkat çekici renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.
İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.