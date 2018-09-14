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Apple 499 dolarlık fiyatı 1449 dolara nasıl çıkardı?

En üst iPhone modeli olan iPhone Xs Max ile birlikte Apple akıllı telefonda fiyat çıtasını 1449 dolara kadar çıkardı. Apple, tam 11 yıl önce 499 dolarla başladığı akıllı telefon yolculuğunda iPhone fiyatlarını üçe katlayarak 1449 dolara yükseltti. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberi...

14.09.2018 - 07:43 | Güncelleme:

Apple’ın yeni akıllı telefon modellerinin gün yüzüne çıkmasının ardından iPhone Xs Max’in 1449 doları bulan fiyatı, teknoloji dünyasının en çok konuştuğu konu oldu. Şirket geçen yıl çıkardığı iPhone X modeli ile geçtiği 1000 dolarlık fiyat etiketi barajını, yeni modellerle bir üst seviyeye taşıdı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre en düşük fiyatı 1099 dolardan başlayan iPhone Xs Max’in 512 GB’lik modelinin ABD için ilan edilen satış fiyatı 1449 dolar oldu. 

 

Apple’ın ilk modelini 2007 yılının haziran ayında piyasaya sürdüğü iPhone’un o yıllarda 499 dolar olan satış fiyatı, yeni modelle birlikte 1449 dolara dayandı. Böylece Apple'ın 499 dolarla girdiği akıllı telefon pazarında iPhone fiyatları 950 dolar yükselmiş oldu. 11 yıllık bu süreçte toplam 21 farklı iPhone modeli çıkaran Apple'ın şu ana kadar sattığı toplam akıllı telefon adedi 1.4 milyara ulaşırken, piyasa değeri 1 trilyon doları aşan şirketin sadece iPhone'lardan elde ettiği gelir bile 900 milyar dolara dayandı.

2007 yılında en pahalı iPhone modeli olan 8 GB’lik iPhone 599 dolara satılırken (4 GB'lik ilk iPhone ise 499 dolarlık fiyatla satılmıştı), gelecek hafta satışa sunulmasının ardından en pahalı iPhone, 1449 dolarlık fiyat açıklanan 512 GB’lik iPhone Xs Max olacak.

YÜZDE 190'LIK ARTIŞ

Aradan geçen süre içinde teknolojisi de baştan aşağı evrilen iPhone’un fiyatı, 11 yılda 950 dolar arttı. Böylece, Apple gelirlerinin en büyük kaynağı olan iPhone’una 2007-2018 arasında yüzde 190 oranında daha fazla değer biçmiş oldu.

Model Çıkış Tarihi En Düşük
Fiyat ($)		 En Yüksek
Fiyat ($)
iPhone 29 Haziran 2007 499 599
iPhone 3G 11 Temmuz 2008 599 699
iPhone 3GS 19 Haziran 2009 599 699
iPhone 4 24 Haziran 2010 549 649
iPhone 4S 14 Ekim 2011 549 649
iPhone 5 21 Eylül 2012 649 849
iPhone 5S 20 Eylül 2013 649 849
iPhone 5C 20 Eylül 2013 549 649
iPhone 6 19 Eylül 2014 649 849
iPhone 6 Plus 19 Eylül 2014 749 949
iPhone 6S 25 Eylül 2015 649 849
iPhone 6S Plus 25 Eylül 2015 749 949
iPhone SE 31 Mart 2016 399 499
iPhone 7 16 Eylül 2016 649 849
iPhone 7 Plus 16 Eylül 2016 769 969
iPhone 8 22 Eylül 2017 699 849
iPhone 8 Plus 22 Eylül 2017 799 949
iPhone X 3 Kasım 2017 999 1149
iPhone XR 12 Eylül 2018 749 899
iPhone Xs 12 Eylül 2018 999 1349
iPhone Xs Max 12 Eylül 2018 1099 1449

Apple’ın her yeni model tanıtımı ile birlikte ABD başta olmak üzere Avrupa pazarında bir önceki modellere uyguladığı indirim bu yıl için de yapıldı. Ancak Türkiye’nin bundan nasibini alması bir yana, Türk tüketicileri dün geceden itibaren yeni zamlarla karşı karşıya kaldı.

ABD'deki Fiyat Değişimleri

  iPhone 7 iPhone 7 Plus
Eylül 2016 649 769
Eylül 2017 549 669
Eylül 2018 449 569
Değişim -31% -26%
  iPhone 8 iPhone 8 Plus
Eylül 2017 699 799
Eylül 2018 599 699
Değişim -14% -13%

2016 yılının eylül ayında 649 dolara satışa çıkan iPhone 7’nin ABD’deki fiyatı önce 2017 yılının eylül ayında 549 dolara çekilirken, dün yapılan yeni indirim ile iPhone 7’nin ABD’deki başlangıç fiyatı 449 dolara indirildi.

Son 2 yılda iPhone 7’nin fiyatı ABD’de yüzde 31 düşerken, iPhone 7 Plus’ın ise yüzde 26 azaldı. Benzer trend geçen yıl çıkan iPhone 8 modellerinde de yaşandı. ABD’de son bir yılda iPhone 8 ve 8 Plus’ın fiyatı yüzde 14 seviyesinde düştü.

TÜRKİYE'DE IPHONE FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Bu iki model özelinde Türkiye’de fiyat değişimleri ne yönde yaşandı? diye bakıldığında ise Türk tüketicilerinin karşısına şu tablo çıktı:

Ekim 2016’da 3249 TL’den başlayan fiyatlara Türkiye pazarına giren iPhone 7, dün gece yapılan zammın ardından 4999 TL’ye çıktı. 2016’da 3799 TL olan iPhone 7 Plus’ın fiyatı ise 6299 TL’ye yükseltildi. 2 yılda Türkiye’deki fiyat artış oranı iPhone 7’de yüzde 54, iPhone 7 Plus’ta ise yüzde 66 oldu. Bu artıştaki en önemli etkenlerden biri olan dolar kuru ise söz konusu dönemde yüzde 103’lük artışla 3.1 TL seviyesinden, 6.3 TL seviyelerine yükseldi.

Türkiye’de geçen yılın ekim ayında 4199 TL’den başlayan fiyatla satışa çıkan iPhone 8, bir yılda yüzde 55’lik artışla 6499 TL’ye; 4699 TL’den Türkiye’ye giren iPhone 8 Plus ise yüzde 60’lık artışla 7499 TL’ye çıktı. Sözkonusu dönemde dolar ise TL karşısında yüzde 75’lik yükseliş yaşadı.

Türkiye'deki Fiyat Değişimleri

  iPhone 7 iPhone 7 Plus
Ekim 2016 3249 3799
Eylül 2018 4999 6299
Değişim 54% 66%
  iPhone 8 iPhone 8 Plus
Ekim 2017 4199 4699
Eylül 2018 6499 7499
Değişim 55% 60%
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