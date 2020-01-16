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İpotekli konut satışlarında "faiz indirimi rüzgarı" sürüyor

İpotekli konut satışları, faizlerdeki düşüşün etkisiyle 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 20,1 artarak 332 bin 508 adede ulaştı. Aralık 2019'da 50 bin 278 ipotekli konut satışı yapıldı. Bu rakam son 7 yılın en yüksek aralık ayı satış verisi olarak kayıtlara geçti

İpotekli konut satışları
AA

Konut kredi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarına artış olarak yansıdı. 2019 yılında ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 20,1 artarak 333 bine yaklaşırken, geçen ay son 7 yılın en yüksek aralık ayı verisi ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2019 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de peyderpey gerilemesini sağladı.

Kamu bankalarının Ağustos 2019 başında konut faizlerini aylık yüzde 1'in altına düşürmesi ve ardından özel bankaların da bu sürece dahil olması, ipotekli konut satışlarına canlılık getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, faiz indiriminin başladığı geçen yılın ağustos ayına kadarki süreçte (Ocak-Temmuz 2019 dönemi) 95 bin 949 adet ipotekli konut satılırken, yılın kalan bölümünde 236 bin 559 ipotekli konut satışı gerçekleştirildi. Böylelikle 2019'un son 5 ayında satılan ipotekli konut sayısı, yılın ocak-temmuz dönemindeki rakamın 2,5 katına ulaştı.

İpotekli konut satışları, faiz indiriminin ardından 2019'un son 5 ayında bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla ağustosta yüzde 168, eylülde yüzde 410,2, ekimde yüzde 525,1, kasımda yüzde 724,8 ve aralıkta yüzde 603,4 artış gösterdi. Bu performansla ipotekli konut satışları son 5 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla üst üste 5 ay artış kaydetmiş oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR 2018'E GÖRE YÜZDE 20.1 ARTTI

2018 yılında 276 bin 820 olan ipotekli konut satışı 2019'da yüzde 20,1 artışla 332 bin 508'e çıktı. Geçen ay yapılan 50 bin 278 ipotekli konut satışı da son 7 yılın en yüksek aralık ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ipotekli konut satışlarında geçen yıl bir önceki yıla göre doğu illerindeki artış dikkati çekti. Bu dönemde en yüksek artış yüzde 77 ile Ardahan'da görüldü. Bu ili yüzde 53 ile Van, yüzde 50 ile Iğdır, yüzde 47 ile Bitlis izledi. Hakkari, Uşak, Bartın, Bingöl, Düzce ve Sakarya'daki ipotekli konut satışlarında ise düşüş gözlendi.

 

2013-2019 döneminde aylık ipotekli konut satış verileri şöyle:

Yıl/Ay

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

2013

36.581

37.150

41.809

40.812

45.270

43.763

46.053

31.559

37.835

26.337

36.600

36.343

460.112

2014

32.046

24.059

24.465

23.447

29.760

32.029

30.912

35.338

43.144

34.451

36.925

43.113

389.689

2015

33.178

36.952

45.315

46.063

40.086

40.503

30.754

36.021

28.684

27.996

28.553

40.283

434.388

2016

26.584

30.455

38.822

33.429

35.423

36.371

23.756

36.458

42.083

48.110

48.941

49.076

449.508

2017

35.993

38.676

50.424

43.334

41.738

35.210

38.575

38.743

40.534

38.593

37.250

34.029

473.099

2018

28.678

27.916

32.786

27.912

36.865

47.648

30.405

12.743

11.330

8.065

5.324

7.148

276.820

2019

6.537

8.890

22.762

22.461

14.916

7.319

13.064

34.148

57.811

50.411

43.911

50.278

332.508

 

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