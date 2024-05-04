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        Haberler Spor Futbol İngiltere Ipswich Town Premier Lig'e yükseldi! - Futbol Haberleri

        Ipswich Town Premier Lig'e yükseldi

        İngiltere Championship'te Ipswich Town, Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 18:00 Güncelleme: 04.05.2024 - 18:00
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        Ipswich Town Premier Lig'e yükseldi!
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        İngiltere Championship ekiplerinden Ipswich Town, Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

        Championship'te son hafta maçında Ipswich Town, konuk ettiği Huddersfield Town'u 2-0 yenerek ligi 2. sırada bitirdi ve lider Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükseldi.

        Milli futbolcu Yunus Akgün'ün de formasını giydiği Leicester City, Championship'te 97 puanla ilk sırada, Ipswich Town ise 96 puanla ikinci sırada ligi tamamlandı.

        HULL CITY PLAY-OFF'A KALAMADI

        Öte yandan milli futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür'ün formasını giydiği Hull City ise son hafta Plymouth'a 1-0 mağlup olarak sezonu 70 puanla 7. sırada bitirdi ve play-off potasının dışında kaldı.

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