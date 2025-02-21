THY KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE BAZI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

THY'nin sosyal medya hesabından paylaşılan duyuru şu şekilde:

"Değerli Yolcularımız, İstanbul’da 19-20-21-22 Şubat 2025 tarihlerinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Havalimanı (IST) kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda, uçuşu iptal edilen ve edilmeyen yolcularımız için ilave haklar tanımlanmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz."

THY'DEN 23 ŞUBAT UÇUŞ İPTALİ AÇIKLAMASI!

İstanbul'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), yarın yapılması planlanan İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Değerli yolcularımız, İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır.

Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz” denildi.