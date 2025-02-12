İptal olan vapur seferleri 12 Şubat 2025: İDO, BUDO, Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal?
İptal olan vapur seferleri 12 Şubat Çarşamba günü için araştırılıyor. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar, sis ve kar yağışı deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi. Şehir Hatları iptal olan seferler açıklaması sonrası gözler İDO ve BUDO'ya çevrildi. Peki; İDO, BUDO, Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İşte 12 Şubat 2025 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler sorgulama ekranı…
İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi sorgulamaları başladı. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar, sis ve kar yağışı nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi. İstanbul Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 sefer iptal edildi. Gözler ise İDO ve BUDO’ya çevrildi. Peki; İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İşte 12 Şubat 2025 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan vapur seferi sorgulama ekranı...
BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİ SEFERLER İPTAL?
İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar, sis ve kar yağışı sebebiyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Duyuruya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.
12 ŞUBAT 2025 İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ
İstanbul Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 12 Şubat Çarşamba günü iptal edilen vapur seferleri şu şekilde:
07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi
07.15 Anadolu Hisarı-Eminönü Hattı Seferi
07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi
07.25 Beşiktaş-Adalar Seferi
Küçüksu-İstinye Hattı
Çengelköy-Kabataş Hattı Seferi
Üsküdar-Aşiyan Hattı
Kanlıca-Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Hattı
07.50 Kadıköy-Sarıyer Hattı
07.55 Eminönü-Beylerbeyi Seferi
08.00 Arnavutköy-Eminönü Seferi
Beykoz-Sarıyer Hattı
ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından 12 Şubat Çarşamba günü için iptal olan seferler açıklaması gelmedi.
Gün içinde yeni bir karar alınması halinde iptal olan seferleri aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.
BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nden de (BUDO) 12 Şubat Çarşamba günü için iptal olan seferler açıklaması gelmedi.
Gün içinde yeni bir karar alınması halinde iptal olan seferleri aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.