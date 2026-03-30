        Haberler Bilgi Gündem İptal olan vapur seferleri listesi 30 Mart 2026: Bugün hangi Şehir Hatları, BUDO, İDO seferleri iptal edildi?

        Olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamalara göre, Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve olumsuz deniz şartları nedeniyle bazı seferler güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Peki, 30 Mart günü iptal olan vapur seferleri hangileri? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 30.03.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Marmara bölgesindeki olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkilemeyi sürdürüyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları tarafından yapılan duyurulara göre, Marmara’da etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Mart tarihinde bazı seferler tedbir amacıyla iptal edildi. Yolcular, güncel iptal listesi ve sefer bilgilerini yakından takip ederken, “Hangi vapur seferleri iptal oldu?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. İşte 30 Mart 2026 iptal edilen seferler listesi haberimizde...

        30 MART İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ

        Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen İstanbul Şehir Hatları seferleri iptal edilmiştir.

        - Bostancı-Moda-Karaköy Kabataş Hattı

        - Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

        - 06.45 Büyükada-Heybeliada-Bostancı Seferi

        - 07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş Seferi

        - Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerimizin Sütlüce uğramaları

        - 08.20 Bostancı-Adalar Ring Hattı seferi

        BUDO İPTAL SEFERLERİ 30 MART

        10:00 saatindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi,

        11:30 saatindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi,

        11:30 saatindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi,

        13:00 saatindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        İDO İPTAL SEFERLERİ 30 MART

        Yalova-Yenikapı 11:45 seferi,

        Yenikapı-Yalova 11:45 seferi,

        Pendik-Yalova 12:00 seferi,

        Yalova-Pendik 13:00 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
