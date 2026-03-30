İptal olan vapur seferleri 30 Mart: Bugün hangi Şehir Hatları, BUDO, İDO seferleri iptal edildi?
Olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamalara göre, Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar ve olumsuz deniz şartları nedeniyle bazı seferler güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Peki, 30 Mart günü iptal olan vapur seferleri hangileri? İşte tüm detaylar...
30 MART İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen İstanbul Şehir Hatları seferleri iptal edilmiştir.
- Bostancı-Moda-Karaköy Kabataş Hattı
- Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
- 06.45 Büyükada-Heybeliada-Bostancı Seferi
- 07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş Seferi
- Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerimizin Sütlüce uğramaları
- 08.20 Bostancı-Adalar Ring Hattı seferi
BUDO İPTAL SEFERLERİ 30 MART
10:00 saatindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi,
11:30 saatindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi,
11:30 saatindeki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi,
13:00 saatindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.