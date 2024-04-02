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        Haberler Gündem Güvenlik Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:30
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        6 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadele operasyonlarının, bölgede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı.

        Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

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