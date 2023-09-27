Irak'ta düğün salonunda yangın faciası: En az 114 kişi öldü, 150 yaralı var
Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 114 kişi hayatını kaybederken, en az 150 kişi de yaralandı.
Irak devlet medyasının Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın Musul kentinde bir düğünde çıkan yangında en az 114 kişi öldü , 150 kişi de yaralandı.
Yetkililer, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.
Devlet medyasına göre, düğün eğlencesi sırasında havai fişeklerin yakılmasının ardından etkinlik salonunda yangın kısa sürede büyüdü.
Bölgedeki Reuters muhabirinin kaydettiği videoda, itfaiyecilerin hayatta kalanları aramak için küle dönen enkaza tırmandığı görüldü.
Yangının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak kapalı alanda kullanılan havai fişeklerin yangına neden olmuş olabileceği ifade edildi.
Ön incelemede, düğün salonunun ülkede yasa dışı olan son derece yanıcı inşaat malzemelerinden yapıldığını ve bu durumun binanın hızla çökmesine katkıda bulunduğu açıklandı.
Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin ofisi yaptığı açıklamada, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
114 kişinin hayatını kaybettiği yangının boyutu ise sabah saatlerinde daha net görüldü.
Düğünün gerçekleştiği salonunun tamamen küle döndüğü görüldü.
* Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.