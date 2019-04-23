Türkiye'nin NATO müttefiki ABD, Irak sınırından Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgal ettiği Deyrizor kentine yaklaşık 200 tırlık sevkiyat yaptı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, önceki gün Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından terör örgütü YPG/PKK bölgesine yaklaşık 200 tırla yapı malzemesi ve iş makineleri soktu.

İDARİ YÖNETİME VERİLECEK

AA'da yer alan habere göre kaynaklar, tırların Deyrizor'daki Ömer petrol sahasına ulaştığını, burayı merkez olarak kullanarak farklı noktalara dağıtım olacağını söyledi. Malzeme ve makinelerin YPG/PKK işgalindeki yerleşimlerin idari yönetimlerine iletileceği öğrenildi.



TÜNEL KAZMAK İÇİN KULLANILABİLİR

Bölgedeki yerel kaynaklar, YPG/PKK'nın iş makinelerini tünel kazma faaliyeti için kullanabileceğine de dikkati çekti. Örgüt, Türkiye sınırı hattında, batıdan doğuya doğru Münbiç, Aynularab (Kobani),Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de de söz konusu faaliyetini sürdürüyor. Terör örgütünün son olarak 15 Nisan'da örgütün kazı çalışmalarını görüntülemişti.

SURİYE'NİN ÜÇTE BİRİ ELLERİNDE



YPG/PKK, ABD desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ı şubat ortasında Deyrizor'dan çıkardıktan sonra, bu kenti de işgal etmişti. Ancak ABD buna rağmen YPG/PKK'ya Hummer marka dört çeker araçlar ve tankerler içeren sevkiyatlarına devam etmiş, son olarak 2 Nisan'da 100 civarında tır örgütün işgal bölgesine girmişti. Örgüt halihazırda Suriye topraklarının üçte birini işgalinde tutuyor.