İran basını: Tahran'da hava savunma devreye girdi
İran merkezli Mehr Haber Ajansı, başkent Tahran'ın bazı bölgelerinde hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine yanıt verdiğini bildirdi.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 20:46 Güncelleme:
Öte yandan, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği haberinin ardından, bir İsrail ordusu kaynağı, İran'a saldırı düzenlemediklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan ateşkesi uzattığını belirtmişti. Trump, ateşkesin kaç gün daha uzatıldığına ilişkin ise bir bilgi vermemişti.
28 Şubat'ta gerçekleşen ABD-İsrail saldırıları ile başlayan çatışmalar, 7 Nisan'da varılan ateşkes sonucu durmuştu.
*Fotoğraf: AA, temsilidir
