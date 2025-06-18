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        Haberler Dünya "İran baskı altında müzakere etmez" | Dış Haberler

        İran BM Misyonundan açıklama: İran baskı altında müzakere etmez

        İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın baskı altında müzakere etmeyeceğini ifade ederken, tehdidin tehditle karşılık bulacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 18:42 Güncelleme: 18.06.2025 - 18:46
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        "İran baskı altında müzakere etmez"
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        İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran adına hiçbir kimsenin Beyaz Saray'dan "aman dilemediğini" bildirdi.

        İran'ın BM Daimi Temsilciliğine ait X hesabından yapılan açıklamada, "Hiçbir İranlı yetkili Beyaz Saray'ın kapısında aman dilemedi." ifadesine yer verildi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek "Yalanlarından daha iğrenç olan tek şey, İran'ın yüce liderini ortadan kaldırmak şeklindeki korkakça tehdididir." denilen açıklamada, İran'ın "baskı altında bir müzakereyi veya barışı" kabul etmeyeceği belirtildi.

        Açıklamanın devamında, İran'ın herhangi bir tehdide ve eyleme karşı "aynı şekilde karşılık vereceği" vurgulandı.

        Trump, bu sabah Beyaz Saray'da İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara yaklaşımını değerlendirirken, "İranlılar bize ulaştılar, onlara 'Artık çok geç.' dedim. İranlılar Beyaz Saray'a gelmeyi bile teklif ettiler, bu cesurca ama onlar için kolay değil." ifadelerini kullanmıştı.

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