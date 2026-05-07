Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülke lideri Hamaney ile görüştüğünü açıkladı | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülke lideri Hamaney ile görüştüğünü açıkladı

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü iddia edilen, ülke lideri Mücteba Hamaney ile kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 14:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pezeşkiyan: Mücteba Hamaney'le görüştüm

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığında esnaf temsilcilerinin katıldığı bir toplantıya sürpriz şekilde katılan Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada ülke lideri Hamaney ile bir araya geldiğini anlattı.

        Görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini belirtmeyen Pezeşkiyan, "Son zamanlarda Devrim Rehberi Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hameney ile görüştüm. Bu görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve konuşma yaklaşık iki buçuk saat sürdü." dedi.

        Pezeşkiyan, görüşmede Hamaney'in, meselelere bakış açısı ve samimi yaklaşım tarzının dikkatini çektiğini dile getirdi.

        Konuşmasının bir bölümünde de ülke içindeki birliğin güçlendirilmesine vurgu yapan Pezeşkiyan, "İnsanları kolayca yolsuzluk, ihanet veya casuslukla suçlamamalı ve toplumun farklı kesimleri arasında sahte sınırlar oluşturmamalıyız çünkü bugün ülkede savunma cephesinde, İran'ı bütün varlığıyla savunanlar var. Oysa bunlardan bazıları daha önce kısıtlamalar ve soruşturmalarla karşı karşıya kalmışlardı." ifadelerini kullandı.

        İran lideri Hamaney'in 28 Şubat'ta babası Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği ABD-İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve Kum kentinde tedavi gördüğü iddiaları Batı medyasında yer almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'MİT görevlisiyiz' diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı

        Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, hedef aldıkları 53 yaşındaki psikolog M.A'yı, 'hakkınızda terör soruşturması var' diyerek yaklaşık 10 milyon lira dolandırdı. Şüpheliler, altın ve dövizleri almak için dolandırdıkları kadını Şişli Maçka Parkı'n...
        #Hamaney
        #Pezeşkiyan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        MSB: Yıldırımhan yerli olarak üretiliyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Ölümün ardındaki gerçek otopside ortaya çıktı!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        Modacı Ayşegül Eraslan'ın ölümünde şantaj iddiası!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!