İran'da 97 kişi 'İsrail ajanı' suçlamasıyla gözaltına alındı
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın 20. gününde 97 kişiyi 'İsrail ajanı' suçlamasıyla gözaltına aldı.
Giriş: 19.03.2026 - 14:45 Güncelleme:
İran İstihbarat Bakanlığı, savaşın başlamasından bu yana İsrail ve ABD ile bağlantılı oldukları iddiasıyla yüzlerce kişinin gözaltına alındığı güvenlik operasyonlarının son aşamasında, "İsrail'in ajanları" oldukları gerekçesiyle 97 kişiyi tutukladı.
Devlet medyası, Alborz eyaleti emniyet müdürünün yurtdışında bulunan muhalif medya kanallarına video gönderdikleri gerekçesiyle 41 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.
