İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yazılı açıklama yaparak, "Müzakere yapmak için bazı şartlar gerekiyor, Sayın Trump ve ABD yetkililerinin konuşma ve davranışlarında şimdiye kadar bunu göremedik" ifadelerini kullandı.

Behram Kasımi şu ifadelere yer verdi:

"ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ülke ülke gezip, İran'la ticaret yapılmaması için bu ülkelere baskı uygularken, Trump, sözlerinin gerçek bir iradeden kaynaklandığını ve halkı aldatmaya yönelik olmadığını İran halkına nasıl kanıtlayabilir? İran İslam Cumhuriyeti, pratikte mantık ve diyalogdan yana olduğunu, verdiği taahhüdün arkasında olduğunu kanıtlamıştır. Acaba uluslararası tüm kuralları çiğneyip herhangi bir gerekçe olmadan İran'la yaptığı nükleer anlaşmadan ayrılan ABD bunu nasıl kanıtlayacak?"

Müzakere için 'uluslararası yükümlülüklere bağlılık ve karşılıklı saygıya' ihtiyaç olduğunu da söyleyen Kasımi, "ambargo" ve "baskının" bunun tam tersi olduğunu vurguladı.

CAFERİ: İRAN KUZEY KORE DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğu ön koşulsuz görüşme teklifini değerlendiren İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi ise " İran, sizin görüşme talebinize olumlu yanıt verecek Kuzey Kore değil. Asla böyle bir günü görmeyeceksiniz " dedi.



Yazılı açıklama yapan Caferi, 'İran halkının ülke yetkililerine asla 'Büyük Şeytan' ile müzakere masasına oturulmasına izin vermeyeceğini' söyledi. Trump için, "Asla böyle bir günü görmeyeceksiniz" ifadesini kullanan Tümgeneral Caferi, "Sizden sonraki cumhurbaşkanları da bunu göremeyecek. Bu isteğinizi mezara götüreceksiniz. İran halkı ve devleti emperyalizmi yenene kadar direnecek" diye konuştu.

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