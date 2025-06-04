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        Haberler Dünya İran dini lideri Hamaney, uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını içeren ABD teklifini reddetti | Dış Haberler

        Hamaney, uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını içeren ABD teklifini reddetti

        İran dini lideri Hamaney, ABD'nin, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını içeren nükleer anlaşma teklifini, "ulusal bağımsızlığa" yönelik bir tehdit olarak nitelendirdi ve ABD'nin teklifini reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:04
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        Hamaney ABD'nin teklifini reddetti
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        İran dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren teklifini reddetti.

        Hamaney, İran devriminin kurucusu Ruhullah Humeyni’nin ölümünün 36. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, ABD ile nükleer müzakere süreci, bölgesel ve uluslararası konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        ABD'nin, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını içeren nükleer anlaşma teklifini, "ulusal bağımsızlığa" yönelik bir tehdit olarak nitelendiren Hamaney, "Nükleer meselede ABD’nin sunduğu plan, 'biz yapabiliriz' anlayışına yüzde yüz karşıdır. Ulusal bağımsızlık demek, bir ülkenin ABD ve benzeri ülkelerden gelecek yeşil ya da kırmızı ışığı beklememesi demektir." ifadesini kullandı.

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        Ülkesi için "nükleer endüstrinin" önemine değinen Hamaney, konuşmasına şöyle devam etti:

        "İran, büyük çabalar sonucunda nükleer yakıt çevrimini tamamlamayı başardı. Nükleer endüstri sadece enerji amaçlı değildir. Nükleer endüstri bir ana endüstridir. Nükleer endüstriden çok sayıda bilimsel alan etkilenmektedir. Uranyum zenginleştirme nükleer meselenin anahtarıdır. Amerikalıların temel söylemi, nükleer teknolojiye sahip olmamamızdır. Radyofarmasötiklerde (nükleer teknolojiyle üretilen ilaç) ve diğer nükleer tabanlı bilimlerde 'bize ihtiyaç duyun' diyorlar. ABD'nin kaba ve kibirli liderleri bunu istiyor. ABD'nin saçmalıklarına cevabımız açıktır. Bu konuda hiçbir halt yapamazlar."

        İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma dair de konuşan Hamaney, "Bugünkü İslam ülkelerinin Filistin meselesiyle ilgili yapabileceği çok şey var. Bugün tarafsızlık zamanı veya sessiz kalma günü değil. Siyonist rejime herhangi bir şekilde destek veren alnında ebedi bir utanç kalacağından emin olabilir." diye konuştu.

        Hamaney, ABD'nin de İsrail'e verdiği destek nedeniyle Gazze'de işlenen suçların ortağı olduğunu ve Amerikan güçlerinin bölgeden çıkarılması gerektiğini söyledi.

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