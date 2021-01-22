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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yayımlanan makalesinde, göreve yeni başlayan Biden yönetimi, nükleer anlaşma ve yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Biden yönetiminin, Trump'ın "başarısızlığa uğrayan maksimum baskı politikasını telafi etmek için" ilk adımı atması gerektiğini savunan Zarif, "ABD, verdiği zararları kolay bir şekilde telafi edemez. Biden yönetimi nükleer anlaşmayı kurtarabilir ancak gerçek siyasi iradeyi Washington'da hakim kılması şartıyla. Fırsat penceresi ABD'nin yeni hükümeti için sonsuza kadar açık olmayacak. Fiili olarak adım atması gereken Washington yönetimidir." ifadelerini kullandı.

"BİDEN, TRUMP'IN 'MAKSİMUM BASKI' POLİTİKASINI SONA ERDİREBİLİR"

Washington'daki yeni yönetiminin temel bir seçimle karşı karşıya olduğunu belirten Zarif, "ABD ya Trump'ın başarısız politikalarını izleyecek ya da bunları bir kenara bırakıp bölgede barışı güçlendirecek. ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın başarısız maksimum baskı politikasını sona erdirebilir." görüşlerini paylaştı.

Biden'ın Trump'ın ayrıldığı anlaşmaya dönerek daha iyi bir istikamete doğru adım atabileceğini kaydeden Zarif, bu durumda İran'ın da nükleer anlaşmadaki taahhütlerini tam olarak uygulayacağını yineledi.

Washington'un nükleer anlaşmaya dönmek yerine taviz koparma tutumunda ısrar etmesi halinde fırsatın elden kaçacağı uyarısında bulunan Zarif, "Biden yönetimi, Trump'ın uyguladığı tüm yaptırımları kaldırarak ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya tekrar dönerek işe başlayabilir. Nükleer anlaşmanın içeriği değişmemelidir. Böyle bir adım atarsa bölgenin barış ve istikrarı için yeni bir imkan oluşur." değerlendirmesini yaptı.