Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran, Hürmüz Boğazı için yapılan başvuruları açıkladı | Dış Haberler

        İran, Hürmüz Boğazı için yapılan başvuruları açıkladı

        İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi (PGSA), nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 00:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran, Hürmüz Boğazı için yapılan başvuruları açıkladı

        PGSA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili istatistikleri yayımladı.

        Buna göre, nisan ayından bu yana İran ile ilişiği bulunmayan 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğu ve söz konusu gemilerin büyük çoğunluğunun petrol tankeri olduğu belirtildi.

        İzin başvurusunda bulunan gemilerin yüzde 42'sinin petrol tankeri, yüzde 27'sinin kuru yük, yüzde 11'inin konteyner, yüzde 8'inin LNG, yüzde 6'sının kargo ve yüzde 4'ünün de hizmet gemisinden oluştuğu kaydedildi.

        Basra Körfezi'nden çıkmak için başvuran gemilerin nihai varış noktası Çin ve Hindistan başta olmak üzere Asya ülkeleri olurken, Basra Körfezi'ne girmek isteyen gemilerin nihai varış noktasının en fazla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu ifade edildi.

        REKLAM

        Körfez'e girmek isteyen gemilerin nihai varış noktaları, yüzde 34'ü Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 31 Katar, yüzde 17 Irak, yüzde 10 Kuveyt, yüzde 3 Suudi Arabistan ve yüzde 3 Umman olarak sıralanırken yüzde 2'lik kısma ilişkin bilgi verilmedi.

        Körfez'den çıkmak isteyen gemilerin nihai varış noktaları ise yüzde 28 Çin, yüzde 19 Hindistan, yüzde 23 Çin ve Hindistan hariç diğer Asya ülkeleri, yüzde 12 Avrupa, yüzde 10 Afrika ve yüzde 8 diğer ülkeler olarak sıralandı.

        Son olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak için izin başvurusunda bulunan gemilerin yüzde 77’sinin Basra Körfezi’nden çıkmak, yüzde 23’ünün ise Basra Körfezi’ne girmek için başvuruda bulunduğu belirtildi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 31 Mayıs 2026 (CHP'de Gerilim Nereye Gidiyor?)

        İki farklı CHP: ne olacak? CHP nasıl ikiye bölündü? CHP'de neler oluyor? CHP resmen ikiye mi bölündü? CHP'de neler olacak, ne konuşuluyor? CHP'de ayrışma neyin başlangıcı? CHP'de gerilim nereye gidiyor? CHP'de olanlar ne anlatıyor? Mansur Yavaş'ın planı ne? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram bitti trafik bitmedi
        Bayram bitti trafik bitmedi
        CHP Kurultayına mali inceleme
        CHP Kurultayına mali inceleme
        Millilerden dört dörtlük prova!
        Millilerden dört dörtlük prova!
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        "Benim tek düşüncem milli takım!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim!"
        "İki yıldızı Türkiye'ye getirdim!"
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        ABD Başkanı Trump: Ablukayı sürdüreceğiz
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        İran'dan İsrail'e Lübnan uyarısı
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        Dortmund'dan Guirassy açıklaması!
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        NATO-ABD çatlağı Almanya'da nasıl yankılanıyor?
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        Kaçak maç yayını yapan siteye operasyon!
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        Mehmet Aslantuğ'dan Ozan Güven'e çağrı
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Yılmaz Erdoğan'ın pazar alışverişi
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."