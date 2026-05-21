İran: Hürmüz Boğazı'ndan 31 gemi geçti

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Donanma'nın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 31 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörist Amerikan ordusunun saldırganlığına ve tüm Fars Körfezi'nde, özellikle de Hürmüz Boğazı'nda eşi görülmemiş bir güvensizlik ortamı oluşturulmasına rağmen Devrim Muhafızları Donanması, küresel ticaretin geçişi ve devamı için açık ve güvenli bir rota oluşturmaya çalıştı." ifadelerine yer verildi.

