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        Haberler Dünya İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi

        İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi

        İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliği'nin "rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler" tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:48
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        İran resmi haber ajansı IRNA'nın Paris Büyükelçiliği'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün giriş kapısı rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

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        Saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

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        Yangında küçük çaplı hasar meydana geldiği ve saldırıdan sonra kaçan saldırganların tespit edilip yakalanması için Fransa Dışişleri Bakanlığı ve polis yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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