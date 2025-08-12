Habertürk
        İran, İsrail'le çatışmalar nedeniyle 21 bin kişiyi tutukladı | Dış Haberler

        İran, İsrail'le çatışmalar nedeniyle 21 bin kişiyi tutukladı

        İran, İsrail'le arasındaki "12 Gün Savaşı" ile bağlantılı olduğu düşünülen 21 bin kişinin şüpheli sıfatıyla tutuklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 15:54 Güncelleme: 12.08.2025 - 15:54
        İran, İsrail'le çatışmalar nedeniyle 21 bin kişiyi tutukladı
        İran devlet medyası, İran polisinin İsrail'le yaşanan 12 günlük savaş sırasında 21 bin kadar "şüpheliyi" tutukladığını duyurdu.

        Polis sözcüsü Saeid Montazerolmahdi, "Halk tarafından yapılan ihbarlarda %41'lik bir artış oldu ve bu da 12 günlük savaş boyunca 21 bin şüphelinin tutuklanmasına yol açtı" dedi.

        Montazerolmahdi tutuklananların neyle suçlandığını söylemedi ancak Tahran daha önce de İsrail saldırılarının yönlendirilmesine yardımcı olabilecek bilgileri aktaran kişileri 'tespit ettiklerini' duyurmuştu.

        İsrail-İran çatışması, İran'da yasadışı olarak bulunan Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmelerinin hızlanmasına da yol açtı. Bazı Afgan vatandaşları İsrail için casusluk yapmakla suçlanıyor.

        "Kolluk kuvvetleri 2 bin 774 yasadışı göçmeni yakaladı ve telefonlarını inceleyerek 30 özel güvenlik vakası tespit etti. Ayrıca 261 casusluk şüphelisi ve izinsiz film çekmekle suçlanan 172 kişi de tutuklandı." açıklaması yapıldı.

        İsrail'in 13 Haziran'da başlayan hava saldırılarının ardından İran güvenlik güçleri, vatandaşları şüpheli davrandıklarını düşündükleri kişileri ihbar etmeye çağırmış ve bir tutuklama kampanyası başlatmıştı.

