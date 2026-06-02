İran, müzakerelerde ABD'ye henüz yanıtını iletmedi: Tahran'da görüşülüyor
İran müzakere ekibine yakın bir kaynak, İran'ın ABD ile arasındaki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan nihai anlaşmaya henüz yanıt vermediğini ve nihai metin üzerindeki görüşmelerin Tahran'da devam ettiğini belirtti.
Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:54
İran müzakere ekibine yakın bir kaynak İran ajansı Mehr News’e kritik bir açıklama yaptı.
Kaynak, İran’ın ABD ile arasındaki çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan ve uzun süren müzakereler sonucu ortaya çıkan nihai anlaşma taslağına henüz yanıt vermediğini ve nihai metin üzerindeki görüşmelerin Tahran’da devam ettiğini belirtti.
Kaynak, İran'ın, ABD'nin geçmişteki anlaşmalara uymama geçmişi ve uzun süredir devam eden güvensizlik nedeniyle öneriyi dikkatli bir şekilde incelediğini söyledi:
"Geçmiş deneyimlere dayanarak, İran somut ve gerçek faydalar arıyor."
