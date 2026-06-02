İran, müzakerelerde ABD'ye henüz yanıtını iletmedi: Tahran'da görüşülüyor

İstanbul Gaziosmanpaşa'da aşırı alkollü bir kişinin, sokakta telefonla video izleyip gülen gençlere "Bana mı güldünüz?" diyerek ateş açması sonucu korkunç bir trajedi yaşandı. Silah seslerini duyarak apartmandan dışarı çıkarak yaralanın yardıma koşan 20 yaşındaki Zehra Aydın'da 'Bana mı bağırıyorsun' diyen katil zanlının kurbanı oldu. Birbirlerini tanımayan kişiler arasında yaşanan bu olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri nefes kesen bir takiple katil zanlısın kısa sürede yakaladı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi... Daha Az Göster