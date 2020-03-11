AA

Koronavirüs salgının etkilerinin görüldüğü İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın iyileşerek taburcu edildiği açıklandı.

İlahiyan, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.

Kendisi de bir tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Kovid-19'dan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının" tavsiyelerinde bulundu.

İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, 5 Mart'ta Tahran Milletvekili'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede karantinaya alındığını duyurmuştu.

2 BİN 731 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 9 bine yükselirken can kaybı 354'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran'da Kovid-19 teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunduğu ifade edilmişti.