Adana'nın Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınlarında 30 Mart'ta, kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarıda geçen Ramazan Kılınç (22) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem (22) ve ablası Gizem Alper'e (24) çarptı.

DHA'da yer alan habere göre İrem Alper hayatını kaybederken, ablası ise yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Ramazan Kılınç tutuklandı. Kılınç hakkında Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

14 METRE UZAKLIKTAKİ YAYA GEÇİDİNİ KULLANMAMIŞLAR

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Kılınç, kazada yaralanan Gizem Alper ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bilirkişiler ile birlikte kaza yerinde sanığın da hazır bulundurulması ile keşif yapıldığını ve ardından bilirkişi kurulundan sanığın kusur durumunun tespiti için rapor alındığını belirtti. Bilirkişinin hazırladığı raporda İrem ve Gizem Alper'in karşıya geçmek isterken yaklaşık 14 metre mesafedeki yaya geçidini kullanmadıkları ifade edildi.

IŞIK KIRMIZI OLACAK DİYE DURMADI, HIZI LİMİTİN ÜZERİNDE

Raporda, sanık sürücü Ramazan Kılınç’ın trafik lambalarına geldiğinde sarı ışığın kırmızıya döneceği sırada durmayarak iki kız kardeşe çarptığı, hızının ise 91.5 kilometre olduğu, kazanın meydana geldiği yolda hız limitinin 70 kilometre, kavşağa yaklaşıldığında ise bu hız limitinin daha da azaltılması gerektiğine dikkat çekildi.