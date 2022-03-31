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İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!

İrem Derici, muhabirlerin, "94. Akademi Ödülleri'nde gecede komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith yerine Cem Belevi olsaydı tepkiniz ne olurdu?" sorusunu yanıtladı. Ünlü şarkıcı, "O karıncaya bile kıyamaz. O dünyanın en tatlı adamı..." dedi

HABERTURK.COM
  • İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İrem Derici, önceki gün Bebek'teki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi.

    Muhabirlerin Cem Belevi ile yeniden barışmasını sorması üzerine Derici, "Daha geçen gün konuştum; kendimi tekrar etmek istemiyorum." dedi.
  • İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!

    "CİNSİYETÇİLİK YAPMAYALIM"

    Ayrıca, "Oscar" olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan "94. Akademi Ödülleri"nde aktör Will Smith ve komedyen Chris Rock arasında geçen "tokat" olayı töreni gölgede bırakmıştı.

    Basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına yanıt veren ünlü şarkıcı, "Destek olanlara, 'Gidin, bir su için. Yüzünüzü yıkayın' demek istiyorum. Espriyi yapan sağlık problemiyle dalga geçiyor orada ama espriyi bir kadın yapsaydı ve Will Smith, kadını tokatlasaydı ben o zaman görürdüm. Lütfen cinsiyetçilik yapmayalım." ifadelerini kullandı.
  • İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!

    "O KARINCAYA BİLE KIYAMAZ"

    İrem Derici, muhabirlerin, "Will Smith yerine tokat atan Cem Belevi olsaydı tepkiniz ne olurdu?" sorusuna ise, "O karıncaya bile kıyamaz. O dünyanın en tatlı adamı..." şeklinde konuştu.
  • İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!

    TATİLDE AYRILMIŞLARDI

    Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da almıştı. Tatil dönüşü çiftten kötü haber gelmişti. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Derici ile Belevi, ilişkilerini yine sonlandırmıştı.
  • İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!

    "ÇOCUK ÖZLEMİM YOK"

    Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle birlikte Nişantaşı'nda görüntülenen İrem Derici, gazetecilerin "Gördüğümüz kadarıyla ilişkiniz çok iyi, aşıksınız da... Peki 'evlilik' düşüncesi var mı?" sorusuna "Şimdi biz bunu yaparız, siz bu sefer, 'Çocuk?' dersiniz. Onu da yaparız bu sefer, 'İkinci çocuk?' dersiniz. Sizin anlayacağınız; benim çocuk özlemim yok. Biz böyle iyiyiz. Allah bozmasın..." yanıtını vermişti.
  • İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!

    İREM DERİCİ İLE CEM BELEVİ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Öte yandan son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici'nin kısa bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.
  • İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!

    "İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

    Açıklama yapan Derici, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..." demişti.
  • İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!

    BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

    Kısa bir süre sonra birlikteliklerini doğrulayan İrem Derici ile Cem Belevi'nin ardından sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması dikkat çekmişti.
  • İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!

    "ÇOK FENA ALDATILDIM"

    Daha sonra Belevi'nin Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Dedikoduları doğrulayan İrem Derici, "Evet, 3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım, anladım. Allah cezalarını verecek." demişti.
  • İrem Derici: Cem Belevi karıncaya bile kıyamaz!

    "İREM EN GÜZEL GÜLLERİ HAK EDİYOR"

    Kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı ile barışan Cem Belevi, ayrılıklarının 96 gün olduğu için Derici'ye, 96 gül gönderdiği yönündeki haberleri doğrulamıştı.

    Cem Belevi, konuyla ilgili, "Evet, böyle bir olayı yalanlamıyorum. Barışmış olabiliriz. İrem, dünya tatlısı birisi. En güzel gülleri hak ediyor. Bu işler kısmet..." ifadelerini kullanmıştı.

    Belevi'nin bu hamlesinin ardından ikili, ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

 

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