Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu ile Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Fit görünümüyle ilgili sorulara açık sözlü bir şekilde yanıt veren Derici, "Kötü örnek olmak istemiyorum ama iğne muhabbetlerini yeni bıraktım. Size tavsiyem sakın kullanmayın. Yaklaşık bir yıl kullandım, vücudum çok yoruldu. Artık kullanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Melih Kunukçu ve İrem Derici

Gazetecilerin kendisini Aleyna Tilki'ye benzetmesi üzerine meslektaşına övgü dolu sözler sarf eden şarkıcı, "Aleyna olsam daha ne isterim! Kadın, dünya güzeli. Ona bayılıyorum. Çok güzel şarkılar yapıyor. Kendi yolunu seçti, popülerliğini kaybetme kaygısına girmedi. Albüm yapıyor, klip çekiyor, o artık bir marka. Emin olun popülerlik derdi olsaydı buralara girmezdi. Benim mesela popülerlik derdim var, 15 yıldır var ve geçmeyecek. Bu bir hastalık" dedi.

Aleyna Tilki

"DÜĞÜNÜ SENEYE YAPABİLİRİZ"

Nişanlısı Melih Kunukçu ile evlilik tarihinin sorulması üzerine henüz net bir tarih olmadığını söyleyen İrem Derici, şu ifadeleri kullandı: Bu sene de yok galiba. Parayı pulu sağa sola yatırdık. Kafayı kırıp nikâh yapıp, düğünü seneye yapabiliriz.

Derici, düğün davetlileri arasında en çok kimi görmek istediği sorusuna ise "Tabii ki Sezen Aksu... Gelmesini çok istiyorum. Bu albüm için bana öyle bir şarkı verdi ki... Dinlettim, 'Yıkıp geçmişsin' dedi. Gözler Minik Serçe'yi görmek ister" yanıtını verdi.

Sezen Aksu

"39 YAŞINDA BİR ERGENİM"

Zaman zaman nişanlısıyla yaşadığı tartışmalar sonrası sosyal medyada Melih Kunukçu ile olan fotoğraflarını kaldırmasıyla ilgili de konuşan Derici, "Çünkü ben ergenim. 39 yaşında bir ergenim. Çok tepkisel yaşayan bir kadınım. Huylarımı törpülemeye çalışıyorum ama hoşuma da gitmiyor. Suç genellikle bende, kabul ediyorum. Bana tahammül ettiği için gerçekten bir ömür boyu Melih'le olacağıma inanıyorum. Bana tahammül etmek çok zor, Allah utandırmasın bizi" ifadelerini kullandı.

REKLAM

İlişkisindeki mutluluğun sırrını da paylaşan şarkıcı, "Melih'in sabrına bağlıyorum. Ortada sevgi, aşk var ama tarif edemiyorum. Çok güzel bir masumiyeti var. O güldüğünde benim dünyam gülüyor" diye konuştu.

"BURCU GÜNEŞ'İ HÂLÂ SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİYORUM"

Öte yandan Burcu Güneş ile yaşadığı polemik sonrası açılan davaya da değinen Derici, sürecin devam ettiğini belirtti. İrem Derici, konuyla ilgili "Evet bana dava açmış, ben de ona açtım. Hâlâ Burcu'yu sosyal medyada takip ediyorum, bence gerek yoktu. Davayı kazanırsam HAYTAP'a, hayvan barınağına bağışlayacağım. Kendisine mesaj attım, 'Gerek yoktu' dedim. O da numarasını yolladı, 'Konuşalım' dedi ama benim telefonla konuşma fobim var. 2017'de yoğun bakım sürecim olmuştu, ardından tedavi gördüm. O günden beri telefonla konuşamıyorum. Telefonum hiç çalmaz. Bunu da kendisine söyledim ama umursamadığımı düşündü galiba" ifadelerini kullandı.

Burcu Güneş

"ESKİ İREM'İ GERİDE BIRAKMAYA ÇALIŞIYORUM"

Derici daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Belki de uzun süre sonra böyle ön plana çıkması hoşuna gitmiş olabilir, benim de olsa hoşuma giderdi. Ama hiç gerek yoktu. Kadın kadının yurdu olmalı. Ben kendi maddiyatımla kafayı bozmuş durumdayım, bu tarz şeylerle uğraşmak istemiyorum. Eski İrem'i geride bırakmaya çalışıyorum” dedi.

Öte yandan şarkıcı Burcu Güneş ve meslektaşı İrem Derici arasındaki polemik geçtiğimiz günlerde mahkemeye taşınmıştı. Güneş, Derici'ye 'Ruh hastası' sözlerine yönelik, kişilik haklarına zarar verdiği gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Güneş, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Derici'nin kendisi hakkında "Nasıl bir ruh hastası tüm sektör biliyor" sözlerinin kendisine yönelik olup küfür ve aşağılama mahiyeti taşıdığını belirtmişti.