İrem Derici'den ayrılık sonrası ilk poz! Ünlü şarkıcının tarzı çok beğenildi!
Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan İrem Derici, Survivor yarışmasıyla ünlenen Atakan Işıktutan ile 8 aydır dolu dizgin bir aşk yaşıyordu. Derici, geçtiğimiz gün ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Ünlü güzelin ayrılık sonrası ilk Instagram pozu geldi.
İrem Derici ve Atakan Işıktutan cephesinden kötü haber geldi. Yaklaşık 8 aydır aşk yaşayan çift ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Derici, ayrılık sonrası ilk pozlarını Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Güzel şarkıcının tarzına beğeni yağdı.
İrem Derici ayrılığıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bir şey yaşadık Atakan ile... Hâlâ benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına. Bana hiç yaşamadığım bir sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam"
Bu açıklamalardan sonra Survivor'un tanınan yarışmacısı Atakan Işıktutan'da eski sevgilisi İrem Derici'nin açıklama hikayesini kendi hesabında paylaştı.
İrem Derici'nin, "Yarın evde badana var. Alın bu bilgiyle yaşayın. Bir de akşam Kınık’ta sahnedeyim, bu bilgiyle yaşamayın, bu bilgiyi yaşayın, be there or be square" notuyla yayınladığı gönderilerine dakikalar içerisinde 23 binden fazla beğeni ve 200'ün üzerinde yorum geldi.
İşte İrem Derici'nin ayrılık sonrası ilk pozları...