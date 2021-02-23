"AŞKIMDAN GEBERDİM!"

Geçtiğimiz hafta, erkeklerin ünlü olmak için kendisiyle ilişki yaşadığını söyleyen Derici, yine birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Derici, "Şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği aşkın oldu mu?" sorusuna, "Oldu. Ben ne kadarını verirsem o kadarını biliyorsunuz. Ruhunuz duymadı. Ben aşkımdan geberdim bütün yaz!" yanıtını vermişti.