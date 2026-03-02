İrem Derici, geçtiğimiz hafta kısa bir süre önce nişanlandığı Melih Kunukçu ile ayrıldığını duyurmuştu. Ancak ikilinin ayrılığı kısa sürdü.

"BENDEN NEFRET EDEN DE OLDU BENİ SEVEN DE OLDU"

İrem Derici ile Melih Kunukçu, barıştı. Sosyal medya hesabından nişanlısının siyah-beyaz bir fotoğrafını yayımlayan şarkıcı, sevenlerine şu sözlerle seslendi: Sizinle geride bıraktığımız 15'inci yılımız... İnanılmaz bence. Nasıl bu kadar hızlı geçti inanın bilmiyorum. Bu kadar yıldır benden nefret eden de çok oldu; beni kalbine koyup, destekleyip, beni seven de çok oldu. Ben hiçbir günümü saklamadım sizden, mutluluklarımı da kalp kırıklıklarımı da...

"AİLEMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

"15 senedir ünlü olduğumu tam olarak anlayamadım. O yüzdendir belki bu kadar ergen davranışlarım..." diyen İrem Derici, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: İş bazen değişiyor; beni ben olarak kabul edip, bana kraliçeler gibi davranan bir adamı (Denyolukları yok mu? Çok ama ev içinde halletmek yerine neden milyonlar önünde çemkirmek İrem? İşte haklıyken haksız olmak...) neden bu kadar odak noktası haline getiriyorsun? Kendime kızıyorum, ona da kızıyorum ama kendime daha çok... Çünkü burayı WhatsApp grubum gibi kullanmayı tercih eden benim. Biz aile büyüklerimizle bir yola girdik, hayatımızın da en keyifli günüydü nişanımız. Ailemizden özür diliyorum gerçekten, sonsuza kadar ergen bir kızınız var, sizin de kaderinize İrem düştü. Düğün, dernek, evlat haberi harici artık bu ilişki olması gerektiği gibi içinde yaşanacak. İçten üzülen herkesten özür dilerim, mutlu olmamızı isteyen herkese 1000 katı mutluluk dilerim.