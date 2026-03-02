Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İrem Derici ile Melih Kunukçu barıştı; "Herkesten özür dilerim"

        İrem Derici ile Melih Kunukçu barıştı

        Geçtiğimiz hafta nişan atan İrem Derici ile Melih Kunukçu, barıştı. "15 senedir ünlü olduğumu tam olarak anlayamadım. O yüzdendir belki bu kadar ergen davranışlarım..." diyen Derici, sevenlerinden özür diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Herkesten özür dilerim"

        İrem Derici, geçtiğimiz hafta kısa bir süre önce nişanlandığı Melih Kunukçu ile ayrıldığını duyurmuştu. Ancak ikilinin ayrılığı kısa sürdü.

        "BENDEN NEFRET EDEN DE OLDU BENİ SEVEN DE OLDU"

        İrem Derici ile Melih Kunukçu, barıştı. Sosyal medya hesabından nişanlısının siyah-beyaz bir fotoğrafını yayımlayan şarkıcı, sevenlerine şu sözlerle seslendi: Sizinle geride bıraktığımız 15'inci yılımız... İnanılmaz bence. Nasıl bu kadar hızlı geçti inanın bilmiyorum. Bu kadar yıldır benden nefret eden de çok oldu; beni kalbine koyup, destekleyip, beni seven de çok oldu. Ben hiçbir günümü saklamadım sizden, mutluluklarımı da kalp kırıklıklarımı da...

        REKLAM

        "AİLEMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

        "15 senedir ünlü olduğumu tam olarak anlayamadım. O yüzdendir belki bu kadar ergen davranışlarım..." diyen İrem Derici, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: İş bazen değişiyor; beni ben olarak kabul edip, bana kraliçeler gibi davranan bir adamı (Denyolukları yok mu? Çok ama ev içinde halletmek yerine neden milyonlar önünde çemkirmek İrem? İşte haklıyken haksız olmak...) neden bu kadar odak noktası haline getiriyorsun? Kendime kızıyorum, ona da kızıyorum ama kendime daha çok... Çünkü burayı WhatsApp grubum gibi kullanmayı tercih eden benim. Biz aile büyüklerimizle bir yola girdik, hayatımızın da en keyifli günüydü nişanımız. Ailemizden özür diliyorum gerçekten, sonsuza kadar ergen bir kızınız var, sizin de kaderinize İrem düştü. Düğün, dernek, evlat haberi harici artık bu ilişki olması gerektiği gibi içinde yaşanacak. İçten üzülen herkesten özür dilerim, mutlu olmamızı isteyen herkese 1000 katı mutluluk dilerim.

        ÖNERİLEN VİDEO

        40 metrelik falezlerden düştü, hayatını kaybetti

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, falezler üzerinde yer alan asansörün bulunduğu alanda meydana geldi. Mehmet Ali Karaçay, yat limanına inilen asansörün bulunduğu alandan düştü. Karaçay'ın yaklaşık 40 metrelik yüksekten düştüğünü görenl...
        #irem derici
        #Melih Kunukçu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?