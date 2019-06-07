Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, kazayı duyunca çok üzüldüğünü dile getiren Derici; “Kelle koltukta bir mesleğiniz var, kendinize dikkat edin. Sizler hep bizim yanımızdasınız, inşallah hak ettiğiniz değeri görürsünüz.” diyerek magazin muhabirlerine destek verdi.

Yeni albümü “Mest Of” hakkında da konuşan sanatçı “Çok büyük risk alarak bu işe giriştim, şuan için daha çok olumlu yorumlar alıyorum. Zor bir iş yaptık, yıllardır kült olmuş parçaları seslendirdim. Şarkıları okuduğumda önce sahiplerine dinlettim onların onayını aldım.” şeklinde konuştu.

Muhabirlerin yönelttiği aşk sorularına esprili bir şekilde yaklaşan İrem Derici "Aşk yok ki neyini soracaksınız" dedi ve Ataberk Özdene ile ayrılığı hakkında “Her şey bitiyor, hayat bile bitiyor. Bakın 2016 yılının sonunda ölümden döndüm, ne olacaktı? Ölsem iki gün fotoğrafım paylaşılacaktı, unutulacaktım. Aşk meşk boşverin her şey bitiyor.” şeklinde konuştu.