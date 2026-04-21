        İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın boşanma anlaşmasının detayları ortaya çıktı! Helvacıoğlu kızına kendi soyadını verdi

        İrem Helvacıoğlu kızına kendi soyadını verdi

        1.5 yıllık evliliklerini sonlandıran oyuncu İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar'ın boşanma anlaşmasının detayları ortaya çıktı. Helvacıoğlu'nun, nafaka veya tazminat talep etmemek şartıyla kızı Sora'ya kendi soyadını vermek için Kaspar ile anlaştığı öğrenildi

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 09:15 Güncelleme:
        Boşanmanın detayları ortaya çıktı

        Geçtiğimiz yıl Sora ismini verdiği kızlarını kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, dört gün önce yollarını ayırdı. Ekim 2024'te hayatlarını birleştiren ikilinin evliliği tek celsede bitti.

        KIZINA KENDİ SOYADINI VERDİ

        Helvacıoğlu ile Kaspar'ın boşanma anlaşmasına dair detaylar ortaya çıktı. İkilinin altı aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verildi. İrem Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için Ural Kaspar ile anlaştı.

        REKLAM

        Hürriyet'in haberine göre; Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına 'Helvacıoğlu' soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi. İddiaya göre; Ural Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya "Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam" dedi. Bunun üzerine Helvacıoğlu da "O zaman soyadını da verme" diyerek rest çekti. İşletmeci "Olur" yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.

        TÜLİN ŞAHİN VE IŞIN KARACA DA DEĞİŞTİRMİŞTİ

        Öte yandan Tülin Şahin ve Işın Karaca da çocuklarına kendi soyadlarını vermişti. Tülin Şahin, Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'dan dünyaya gelen, nüfusta 'Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha' olarak kayıtlı kızının adını 'Siena Leyla Şahin' olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu, 6 yıl süren dava geçen mart ayında Şahin'in lehine sonuçlanmıştı. Işın Karaca da eski eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Mia'ya 2018 yılında mahkeme kararıyla kendi soyadını vermişti.

        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Bakanlık tek tek ifşa etti
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        Aşk yeniden
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor!
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Arazi satışında sert düşüş
        Apple'ın CEO'su Tim Cook görevden ayrılıyor
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
