Geçtiğimiz yıl Sora ismini verdiği kızlarını kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, dört gün önce yollarını ayırdı. Ekim 2024'te hayatlarını birleştiren ikilinin evliliği tek celsede bitti.

KIZINA KENDİ SOYADINI VERDİ

Helvacıoğlu ile Kaspar'ın boşanma anlaşmasına dair detaylar ortaya çıktı. İkilinin altı aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verildi. İrem Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için Ural Kaspar ile anlaştı.

Hürriyet'in haberine göre; Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına 'Helvacıoğlu' soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi. İddiaya göre; Ural Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya "Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam" dedi. Bunun üzerine Helvacıoğlu da "O zaman soyadını da verme" diyerek rest çekti. İşletmeci "Olur" yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.

TÜLİN ŞAHİN VE IŞIN KARACA DA DEĞİŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Tülin Şahin ve Işın Karaca da çocuklarına kendi soyadlarını vermişti. Tülin Şahin, Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'dan dünyaya gelen, nüfusta 'Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha' olarak kayıtlı kızının adını 'Siena Leyla Şahin' olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu, 6 yıl süren dava geçen mart ayında Şahin'in lehine sonuçlanmıştı. Işın Karaca da eski eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Mia'ya 2018 yılında mahkeme kararıyla kendi soyadını vermişti.

Tülin Şahin ve Işın Karaca