İrem Kanan, Acun Ilıcalı’nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com’un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden bu yana uzanan bir dostluğu bulunuyor.

İrem Kanan, eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir.