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İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan eşi kim?

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yarışmacılar ile oynadığı oyunlarda Acun Ilıcalı'yı yalnız bırakmayan İrem Kanan araştırılıyor. Ekran önünde yer almayı fazla tercih etmeyen İrem Kanan özel hayatını da gözlerden uzak yaşıyor. Peki, İrem Kanan eşi kim, oyuncu mu? İşte İrem Kanan kimdir? Sorusunun yanıtı...

  • 01
    İrem Kanan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan eşi kim, ne zaman evlendiler?

    Bu akşam ekranlara gelecek Survivor 2022 All Star yarışmasında Acun Ilıcalı-İrem Kanan çifti Mert Öcal-Hikmet Tuğsuz ikilisine karşı voleybol maçı oynayacak. Yarışmanın izleyicileri İrem Kanan'ın hayatını araştırıyor. Peki, İrem Kanan kimdir, kaç yaşında? İşte İrem Kanan hayatı hakkında merak edilenler...
  • 02
    İrem Kanan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan eşi kim, ne zaman evlendiler?

    İREM KANAN KİMDİR?

    İrem Kanan 1974 yılında dünyaya geldi, aslen Tekirdağ Şarköylü'dür. İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır. İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisidir. 

    MasterChef ve Survivor gibi yapımların önemli isimlerinden birisi olan İrem Kanan, aynı zamanda Acun Medya'nın reklam işbirliği bölümünde de yetkili isimdir.
  • 03
    İrem Kanan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan eşi kim, ne zaman evlendiler?

    İrem Kanan, Acun Ilıcalı’nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com’un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden bu yana uzanan bir dostluğu bulunuyor.

    İrem Kanan, eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir.
  • 04
    İrem Kanan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın arkadaşı İrem Kanan eşi kim, ne zaman evlendiler?

    İREM KANAN'IN EŞİ SİNEM ÖZTUFAN KİMDİR?

    Sinem Öztufan, 22 Nisan 1980 tarihinde doğdu. 1998 yılında Miss Turkey üçüncüsü olan Öztufan 1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.

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