"3 YILDIR SEVGİLİM YOK"



Sak, geçtiğimiz haftalarda katıldığım bir programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu" sorusuna, "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. En son 2017'de sevgilim oldu, ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok." yanıtını vermişti. İrem Sak'ın son sevgilisinin ise sektörden biri olduğunu ifade etmişti.