"ÇEVRECİ BİR İNSANIM"

Sak, geçtiğimiz günlerde videolarını paylaştığı elektrikli otomobille ilgili sorular üzerine şu açıklamayı yaptı:

Almadım ama o test sürüşüydü, elektrikli arabaydı. Tabi ehliyetim var ama benzinli araç sevmediğim için hiçbir zaman otomobilim olmadı. İnşallah bir elektrikli arabam olur. Çevreci bir insan olduğum için bu da elektrikli. Pandemiden önce de hep metrodaydım, metroyu tercih ediyorum. Şimdi pandemiden dolayı bununla geziyorum.