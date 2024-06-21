İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!

8 yaşındaki İrem Su gezmeye gelmişti... Bir anda dengesini kaybetti! Adıyaman'a, Kurban bayramı tatili nedeniyle gezmek için gelen 8 yaşındaki İrem Su İnan, dengesini kaybedip Atatürk Baraj Gölü'ne düştü. Küçük çocuk bir anda gözden kayboldu. Sualtı arama kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Bir saat sonra İrem Su'nun cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.06.2024 - 07:23 Güncelleme: 21.06.2024 - 07:23 facebook

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