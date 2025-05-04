İrfan Can Eğribayat: Kelimeler bir araya gelmiyor!

Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından kaleci İrfan Can Eğribayat, açıklamalarda bulundu.

"KELİMELER BİR ARAYA GELMİYOR"

Taraftarlardan özür dileyen Eğribayat, "İsmim yazıldığı için gelmek zorundaydım buraya. Taraftarımızdan özür dileriz. Bize yakışmayan bir maçtı. Özür dilesek ne olacak? Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor şu anda." ifadelerini kullandı.