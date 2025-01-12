İrfan Can Kahveci 3 yıl daha Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk imzasını İrfan Can Kahveci'ye attırdı. Sarı-lacivertliler, milli yıldızla 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Giriş: 12.01.2025 - 13:20 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:29
Ocak ayında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, iç transferde flaş bir hamle yaptı.
Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'yle yeniden anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
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