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Haberler Dünya İrlanda Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İrlanda Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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İrlanda nerede, hangi kıtada yer alır? İrlanda başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir?

Britanya Adaları’nı meydana getiren iki büyük adadan biri olan İrlanda Adası’nın 5/6’sını kaplayan İrlanda, 1921 tarihinde imzalanan İngiltere İrlanda Antlaşması neticesinde tam bağımsızlığına kavuşmuş bir devlettir. Sahip olduğu ılıman deniz iklimiyle ön plana çıkan İrlanda, geniş düzlükler ve ormanlardan oluşan bir coğrafyada yer almaktadır. Genel olarak tarım ve sanayiye dayanan ekonomisiyle, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer alan İrlanda başkenti neresidir? İrlanda hangi kıtada yer almaktadır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

İrlanda Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İrlanda Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Günümüzde parlamenter bir sistemle yönetilmekte olan İrlanda; Connacht, Kensington, Munster ve Olster olarak dört farklı bölgeye ayrılmıştır. Peki, İrlanda şehirleri nelerdir? İrlanda nüfusu kimlerden oluşmaktadır? İşte, tüm detaylar...

İrlanda Nerede?

İrlanda hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Avrupa’dır. Bulunduğu konum itibariyle bir Kuzeybatı Avrupa ülkesi olan İrlanda, Büyük Britanya’nın batısında bulunan İrlanda Adası üzerinde yer almaktadır. Büyük Britanya ile arasında İrlanda Denizi bulunan bu ülkenin tek kara sınırı kuzeydoğusunda yer alan Kuzey İrlanda iledir.

1921 yılında İngiltere ile İrlanda arasında imzalanan bir antlaşma, İrlanda Bağımsızlık Savaşı’nı sona erdirmiş ve anlaşmanın imzalanmasından 1 sene sonra İrlanda bağımsız bir devlet olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. 1937 yılında isminin İrlanda olduğunu da ilan eden bu devlet; 1955 yılında Birleşmiş Milletlere ve 1973 yılında ise Avrupa Topluluklarına katılmıştır. Tüm bunlara ek olarak İrlanda; OECD ve Avrupa Konseyi’nin kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

İrlanda Başkenti

Kuzeybatı Avrupa ülkesi olan İrlanda’nın başkenti, Dublin’dir. Ülkenin doğusunda yer alan ve Orta Çağ’dan günümüze, İrlanda’nın başkenti olma özelliğini sürdüren Dublin, yapılan birçok araştırmaya göre, Avrupa’nın yaşanacak en güzel başkentleri arasında yer almaktadır. James Joyce, Samuel Beckett ve George Bernard Shaw gibi birçok yazarın da yetişmiş olduğu Dublin, kültürel açıdan da oldukça önemli bir başkenttir. 1990’lı yılların başlarından itibaren dışarıdan ciddi oranlarda göç de alan şehir; günümüzde çok kültürlü bir yapıya sahip olmuştur.

İrlanda Nüfusu

2023 verilerine göre İrlanda’nın nüfusu 5 milyon 55 bin 534 kişiden meydana gelmektedir. Kilometrekareye yaklaşık 50 kişinin düştüğü İrlanda’da nüfusun yaklaşık olarak %83’ü İrlandalılardan, %9,5’i Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen kişilerden, %2,5’uğu Asyalılardan ve %1,5’uğu ise Afrikalılardan meydana gelmektedir.

Toplum içinde İrlandaca ve İngilizce olmak üzere iki resmi dilin konuşulduğu İrlanda’daki nüfusun yaklaşık %95 kadarı Hristiyanlığın Katolik mezhebine, geriye kalan %5’i ise Protestanlık mezhebine mensuptur.

İrlanda Para Birimi

1973 yılında Avrupa Birliği’nin öncüsü olan Avrupa Topluluklarına katılan İrlanda; 1 Ocak 1999 tarihinde Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Euro Birliği ya da bir diğer ismiyle Parasal ve Ekonomik Birliğe dahil olmuş ve Euro’yu, 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştır. İrlanda’nın Euro’ya geçmeden önce kullanmakta olduğu resmi para biriminin ismi ise İrlanda sterlinidir.

İrlanda Bayrağının Anlamı

Yeşil, beyaz ve turuncu renklerden oluşan üç dikey şeritten meydana gelen İrlanda bayrağı, 1937 yılından itibaren kullanılmaktadır. Farklı geleneklerden gelen insanların birlikte yaşamalarını sembolize eden İrlanda bayrağında yeşil renk Roma Katoliklerini, turuncu renk Katoliklere göre azınlık olan Protestanları, tam ortada yer alan beyaz renk ise Katolikler ile Protestanların barış içinde yaşamalarını temsil etmektedir.

İrlanda Şehirleri

4 ayrı bölgeden meydana gelen İrlanda’daki öne çıkan şehirler şu şekildedir:

  • Dublin
  • Belfast
  • Cork
  • Dundalk
  • Limeric
  • Waterford
  • Derry

İrlanda Türkiye Saat Farkı

İrlanda ile Türkiye arasındaki saat farkı ikidir ve Türkiye yerel saati İrlanda’dan 2 saat ileridedir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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