İrmik helvası tarifi ve yapılışı: İrmik helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Tatlı yemenin saati olmayanlar için mükemmel bir lezzet olan irmik helvası günün her vaktinde keyifle tüketilebilir. Tatlı krizlerinin kurtarıcısı olarak karşımıza çıkan irmik helvasını evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Habersiz gelen misafirler için hem duyurucu hem de lezzetli bir tatlı olarak karşımıza çıkar. Komşu ikramları arasında yer alan irmik helvasını siz de kendi mutfağınızda istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız irmik helvası tarifi ile siz de çay saatlerinizi şenlendirebilirsiniz. Gelin irmik helvası nasıl yapılır birlikte bakalım.
İrmik helvası seven kişi sayısı fazla olduğu gibi sevmeyen kişi sayısı da fazladır. Fakat un helvasına göre daha fazla tercih edilebilmektedir. Un helvası cenaze, mevlit gibi toplantılarda daha çok yapılırken irmik helvası daha az tercih edilir. Un helvası tüketmeyen kişiler irmik helvasını yemekten daha çok keyif alır. Özellikle kavrulmuş un kokusu bazı kişileri rahatsız edebilmektedir. İrmik helvası tatlısında böyle bir durum söz konusu olmadığı için keyifle tüketilebilir.
İrmik helvası yapılışı sırasında birkaç püf nokta bulunur. Özellikle irmiğin kavrulma aşamasında sürekli karıştırmak gerekir ki irmikler güzelce kavrulsun. Sık karıştırmadığınız irmikler tencerenin dibine yapışabilir bu durumda da irmikleriniz yanabilir. Aynı zamanda irmik helvası için yapılan şerbeti ekledikten sonra çok fazla kavurmamak gerekir. 8-9 dakika kavurma işlemi için yeterli olmaktadır. Siz de irmik helvanızı yaparken kavurma işlemine dikkat ederseniz lezzetli bir tatlı yapmış olursunuz.
İrmik helvası yapımı kısa süren tatlılar arasında yer alır. Bu sebeple canınız tatlı çektiği vakit mutfağa girip kolaylıkla tatlınızı hazırlayabilirsiniz. İrmik helvası yapımı sırasında tereyağı kullandığınızda daha lezzetli bir tatlı hazırlamış olursunuz. Tereyağının kokusu ile kavrulan irmik şerbetle buluştuğunda lezzet bombası haline gelir. Fakat herkes tereyağı tüketememektedir. Bundan dolayı tereyağı yerine margarin kullanabilirsiniz. Margarin kullandığınızda da yine lezzetli bir irmik helvası tatmış olursunuz.
İrmik Helvası Malzemeleri
Servis için: 2 tatlı kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı)
İrmik Helvası Nasıl Yapılır?
Afiyet olsun!