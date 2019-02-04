Geçmişte Mass Effect, Dragon Age ve Star Wars: The Old Republic gibi hikaye ve işleyiş konusunda son derece başarılı oyunlara imza atan BioWare, son yıllarda Anthem üzerine yoğunlaşmıştı. Gezegendeki antik teknolojilerin peşinde olan kötücül yaratıklara karşı Freelancers (bir nevi Iron Man topluluğu) adı verilen topluluk ile mücadele verdiğimiz oyunun cazibe merkezi, kuşkusuz Javelin adlı zırhları...



ANTHEM’DE İLK DAKİKALAR...

Bu bir demo inceleme olduğu için buradan itibaren bahsedeceğimiz hiçbir şey oyunun tamamlanmış hali olmadığından, Anthem piyasaya çıktığında pek çok farklılık gösterebilir. Demoya Freelancers'ın karargahında başlıyoruz. Çevredeki çoğu insanla konuşmak mümkün. Bazılarında diyalog geliştirmeyen hazır metinler karşımıza çıkıyor, bazılarında ise diyalog için seçenekler ekrana geliyor.

Çevreye dikkat ettiğimizde Forge gibi ilerleyen zamanlarda zırhı geliştirmek için sık sık uğrayacağımız mekanları görmek mümkün. Pazar yeri gibi olan bu bölgenin devamında geniş bir platform duruyor.

Platformun çevresinde çalışanlar ve tam ortasında da bize ait olan Javelin, tüm görkemiyle karşımıza çıkıyor. Yüksek teknoloji ile geliştirilen el yapımı zırhlar olan Javelin'lerin her biri benzersiz ve özelleştirilebiliyor. Ancak oyuna başladığımızda en standart haliyle kumanda ediyoruz.

Javelin'e giriş animasyonumuzun ardından görev seçmemiz gerekiyor. Freeplay ile tek başınıza bir bölgeye gidip belirlenen hedeflere ulaşmaya çalışırken, Stronghold (Fort Tarsis) adı verilen görev biçimi ise her biri online 4 kişiden oluşan bir ekiple birlikte dungeon vari bir deneyim yaşatıyor.

Ulaşmanız gereken hedeflere ilerlerken bir yandan da karşınıza çıkan yaratıkları temizlemeniz gerekiyor. En sonda ise boss ile karşılaşıyorsunuz...

JAVELIN İLE IRON MAN DENEYİMİ

Javelin denen zırhlar, Anthem'in ilk bakışta en dikkat çeken ögeleri. 4 farklı zırh seçeneğimiz var ve ilerleyen zamanlarda mutlaka yenileri eklenecektir. Biri yüksek zırh kapasitesine sahipken diğerlerine nazaran ağır kalıyor, ötekisi çok hızlı ama kolay hasar alıyor, diğer ikisi ise hız ve zırh seviyesini dengede tutan seçenekler.

Her bir Javelin, kendi içinde geliştirmelere sahip. Bunlar hem görsel hem beceri anlamında fark yaratıyor. Ayrıca her zırhın özel bomba vb. ek silahları da mevcut. Oyunun çoğunluğunda bir Javelin'in içinde olduğumuzdan, zırhın kontrolü oynanışın en önemli unsuru halini alıyor. Açık alanlarda Javelin'leri sürmek çok eğlenceli.

"Iron Man oyunu olsa böyle olurmuş" dedirtiyor. Ancak tünel veya mağara gibi mekanlarda çok yükselemediğinizden kontrol zorlaşmaya başlıyor. En zoru da su altı. Hem dar hem karmaşık hem de kamera hiç durmadan kayıyor.

Kameranın hareketi durmadığı için bir yandan yönünüzü sabitlemeye çalışırken diğer yandan da nereye gitmeniz gerektiğini bulmanız gerekiyor. Su altı sürüşünün daha kolay olması gerek yoksa bu anlar oyunun en sıkıcı ve istenmeyen anları haline gelebilir.

TAM SÜRÜM 22 ŞUBAT’TA

BioWare imzalı Anthem, adeta bir görsel şölen ancak PC sahipleri için bunun bir bedeli var. Çok iyi bir ekran kartına sahip değilseniz Anthem'in görsel sunumunun bir kısmını ıskalayabilirsiniz. Demoda GTX 1080 kullananlarda bile performans problemleri yaşanmış. Biz GTX 1070 ekran kartıyla ultra ayarlarda hiçbir problem yaşamadık.

Oyun henüz demo olduğundan bu tür performans hataları görmek çok da sıra dışı değil. Bu sorunlar tam sürüm çıktığında büyük oranda giderilmiş olacaktır.

Oyunda ses miksajıyla ilgili bir problem dikkatimi çekti. Oyunun başında karargahta konuştuğumuz kişilerin sesleri, sanki kapalı taş bir odada konuşuyormuş gibi geliyordu. Halbuki üstü tamamen açık bir dış mekandaydık. Bu tür hatalar da düzeltilecektir.

Müziklere gelince Anthem VIP demoda çok sınırlı sayıda müzik vardı. Oyunun menülerinde çalan genel jenerik müziğini çok beğendiğimizi de söyleyebiliriz.

Genel olarak bakıldığında Anthem VIP demo, oyuna dair olumlu sinyaller veriyor. Javelin kontrolü, algıyı klasik bir TPS'nin ötesine taşıyor. Bu oyun tamamen yerde geçseydi, Gears of War benzetmesi yapabilirdik fakat Javelin'lerin sağladığı özgürlük, oynanışa yeni bir boyut katıyor. Bu haliyle Anthem gayet eğlenceli.

Ayrıca BioWare imzası taşıyan yapımın hikayesinin dallanıp budaklanacağına da hiç şüphe yok. Anthem'i denemek isteyenler için herkese açık demosu 1 Şubat'ta yayınlandı. Yapımın tam sürümü ise 22 Şubat'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak.