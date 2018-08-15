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İş adamı Mehmet Emin Karamehmet'in infazın ertelenmesi talebine ret

3 yıl önce "Adiyen zimmet" suçundan 7 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bu cezanın infazı için hakkında yakalama kararı çıkarılan 75 yaşındaki iş adamı Mehmet Emin Karamehmet, kanser hastası olduğu gerekçesiyle infazın durdurulması için başvuruda bulundu. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, bu talebi reddederek infaz işlemlerinin devamına karar verdi

15.08.2018 - 07:10 | Güncelleme: DHA

Pamukbank'tan usulsüz kullandırılan kredilere ilişkin "Adiyen zimmet" suçundan 7 yıl 1 ay 16 günlük kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan 75 yaşındaki iş adamı Mehmet Emin Karamehmet'in infazın durdurulması için yaptığı başvuru reddedildi.  Hakkında "Adiyen zimmet" suçundan kesinlemiş 7 yıl 1 ay 16 günlük hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan Pamukbank'ın eski ortağı ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Emin Karamehmet avukatı aracılığıyla infazın durdurulması talebinde bulundu. 

İNFAZIN ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Aralık 2015 yılında, 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasına mahkum edilen iş adamı Mehmet Emin Karamehmet hakkındaki hüküm, 30 Kasım 2016'da Yargıtay'da onaylanarak kesinleşmişti. Kesinleşen cezanın infazı için Karamehmet hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarılmıştı. İş adamı Karamehmet aranması devam ederken avukatı aracılığıyla bir dilekçe sunarak 8 Ağustos'ta İnfaz Savcılığı'na başvuruda bulundu. Dilekçede, hükümlü işadamı Karamehmet'in kanser hastası olduğu, 9 Ağustos'ta hayati risk taşıyan bir ameliyat olacağı, ameliyat sonrasında da titiz ve meşakkatli bir bakıma ihtiyacı olacağı belirtildi. Özel bir hastaneye ait raporların sunulduğu dilekçede, Karamehmet'in tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek sağlık raporu alınması ve infazın da iyileşinceye kadar ertelenmesine karar verilmesi talep edildi. 

SAVCILIK MAHKEMEYE SORDU

Savcılık, Karamehmet'in cezaevine girmesi durumunda hayati tehlikesinin olup olmayacağı konusunda Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rapor alınması için yazı yazdı. Savcılık ayrıca İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de yazı yazarak hükümlü işadamı hakkında yakalama kararı bulunması nedeniyle "hastaneden beklenen rapor gelene kadar telafisi mümkün olmayacak mağduriyete sebep olmaması için hükümlü hakkındaki infazın durdurulup durdurulmayacağı konusunda karar verilmesini" talep etti.  

MAHKEME İNFAZIN DURDURULMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Mahkeme ise 10 Ağustos'ta verdiği kararında, cezanın infazı için yakalama kararı çıkartıldığı, bu nedenle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 17. Maddesinin (hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi) uygulanması imkanının bulunmadığı, kanunun 16. maddesindeki hastalık nedeniyle erteleme hükümlerinin uygulanabilmesi için usulünce alınmış bir doktor raporunun bulunması gerektiği, ancak hükümlünün raporunun alınmadığı ve infaz işlemlerinin bu haliyle ertelenmesinin yasal olarak mümkün olmadığı belirtilerek infazı işlemlerinin durdurulmasına yer olmadığına karar verildi. Dosya yeniden infaz işlemlerinin sürdürülmesi için savcılığa gönderildi. Ancak Karamehmet'in söz konusu kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor. Bu durumda Karamehmet, görüldüğü anda cezaevine konulabilir. Öte yandan yoğun bakım tedavisinde olan ve hayati riski bulunan hükümlülerle ilgili infaz işlemleri, Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak raporlara göre ertelenebiliyor.     

DAVANIN GEÇMİŞİ

İş adamı Mehmet Emin Karamehmet, 417 milyon 435 bin 580 TL'yi zimmetine geçirdiği ve "Adiyen zimmet" suçunu işlediği gerekçesi ile 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararında, kendisine ve bankanın hissedarı olan Çukurova Grubu şirketlerine menfaatler temin ederek zimmete geçirdiği ileri sürülmüştü. Banka zararının tamamının hükümden önce TMSF'ye ödenmesi nedeniyle cezada indirim uygulanmıştı.

 

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