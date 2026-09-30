İş Bankası'nın Eylül 2026 emekli promosyon kampanyasında nakit ödeme tutarı emeklinin aylık net maaşına göre değişiyor. 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15 bin TL koşulsuz nakit promosyon ödenirken, daha düşük maaş dilimleri için farklı tutarlar uygulanıyor. Kampanya kapsamında toplam promosyon ve ek ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Peki İş Bankası emekli promosyonu nasıl alınır ve hangi maaşa ne kadar ödeme yapılır? İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyasında merak edilen tüm ayrıntılar...