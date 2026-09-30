İş Bankası emekli promosyonu ne kadar veriyor? İşte maaşa göre promosyon tutarları
İş Bankası emekli promosyonu kampanyası, maaşını bankaya taşımayı düşünen emeklilerin gündemindeki yerini aldı. Banka, SGK emeklilerine maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ek kampanya koşullarının yerine getirilmesiyle birlikte toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Eylül 2026 kampanyasından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri belirlenen şartları karşılamaları halinde yararlanabiliyor. Peki İş Bankası emekli promosyonu ne kadar, maaşa göre kaç TL ödeme yapılıyor? İşte 2026 İş Bankası emekli promosyonu tutarları...
İş Bankası'nın Eylül 2026 emekli promosyon kampanyasında nakit ödeme tutarı emeklinin aylık net maaşına göre değişiyor. 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15 bin TL koşulsuz nakit promosyon ödenirken, daha düşük maaş dilimleri için farklı tutarlar uygulanıyor. Kampanya kapsamında toplam promosyon ve ek ödül tutarı 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Peki İş Bankası emekli promosyonu nasıl alınır ve hangi maaşa ne kadar ödeme yapılır? İşte İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyasında merak edilen tüm ayrıntılar...
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
İş Bankası'nın 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut maaşı İş Bankası'nda bulunan ve promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklileri kampanyadan yararlanabiliyor. Banka, maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında koşulsuz nakit promosyon veriyor.
Maaş dilimlerine göre güncel promosyon tutarları şöyle:
Aylık net emekli maaşı Koşulsuz nakit promosyon Ek promosyonlarla toplam
0 - 9.999 TL 6.250 TL 16.250 TL'ye kadar
10.000 - 14.999 TL 10.000 TL 20.000 TL'ye kadar
15.000 - 19.999 TL 12.500 TL 22.500 TL'ye kadar
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 25.000 TL'ye kadar
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
İş Bankası emekli promosyonundan yararlanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve belirlenen süre için maaş alma taahhüdü verilmesi gerekiyor. İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih edenler de kampanyadan yararlanabiliyor.
Halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşteriler de kampanya döneminde promosyon taahhüdü vererek veya mevcut taahhüdünü yenileyerek kampanyaya dahil olabiliyor. Bankanın resmi bilgilendirmesine göre kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İş Bankası emekli promosyon başvurusu şubelerden yapılabildiği gibi dijital kanallar üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. İşCep uygulamasında Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu adımları izlenebiliyor. İnternet Şubesi üzerinden de Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu bölümünden işlem yapılabiliyor.