Türkiye İş Bankası, Levent’te bulunan İş Kuleleri’nde girişimcilere özel İstanbul Girişimcilik Şubesi’ni hayata geçirdi.

Yapılan açıklamaya göre, farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeliyle geleneksel banka şubesinden ayrışan Girişimcilik Şubesi, startup’lara ve girişimcilere hizmet verecek. Şubenin hedef müşteri kitlesini teknoloji tabanlı yeni nesil girişimler, yatırım fonları, melek yatırımcılar ve ekosistemin diğer paydaşlarının oluşturduğu bildirildi.

Şubenin, teknoloji tabanlı girişimlerle birebir ilgileneceği ve geleneksel bankacılıktan farklı olarak onların ihtiyaçlarına yönelik kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunacağı kaydedilirken, bankacılık hizmetleri haricinde muhasebe ve finans yönetimi, yatırım süreçleri, insan kaynakları ve hukuki konularda iş birliği imkânlarının yanı sıra girişimcilik ekosistemine yönelik network desteğinin de sağlanacağı aktarıldı.

'BÜYÜMEYE ETKİSİ 10 KAT DAHA FAZLA'

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, şubenin açılışında yaptığı konuşmada, odaklandıkları alanlardan biri olan girişimcilikle ilgili kapsayıcı ve bütünleşik bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurguladı.

Ekonomik ve teknolojik koşullar neyi mümkün kılıyorsa, bunları girişimcilerin kullanımına sunduklarını belirten Aran, "Girişimcilerin desteklenmesiyle esasında ülke büyümesini desteklemiş oluyoruz. Geleneksel bir sermayeye göre girişim sermayesine ayrılan tutarın büyümeye katkısı yaklaşık 10 kat daha fazla. Biz de ülkemizin iktisadi kalkınmasında finansör olarak rol oynamanın yanında girişim hızlandırma programlarından fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarımda girişimciliğe kadar ekosistemin tüm kesimlerine dokunuyoruz" dedi.

Girişimcilik Şubesi ile, girişimcilik ekosisteminin olgunlaşmasını sağlamayı ve girişimcilik kültürünün doğru bir şekilde yeşermesine imkan vermeyi amaçladıklarını kaydeden Aran, "Girişimcilerimizin burada kendilerini evlerinde, ofislerinde gibi hissetmeleri, onları anlayan onlarla aynı dili konuşan, destekleyen, teşvik eden bir bankanın olduğunu bilmeleri, toplantılarını bu mekanda yapabilmeleri ve tüm finansman ihtiyaçlarını şubeden karşılayabilmeleri çok önemli. Kapımızı tüm girişimcilere açıyoruz" diye konuştu.

'BELİRSİZLİĞİN YÜKSEK OLDUĞU DÖNEMLER FIRSAT YARATIR'

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bugüne kadar İş Bankası'nın 5 girişime 3.13 milyon dolarlık yatırım yaptığını da açıklayarak, önümüzdeki dönemde girişim yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

Aran, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin girişimcilik ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirerek, "Girişimcilik dünyasının mekanikleri farklı. Girişimler, her şeyin güzel ve sorunsuz olduğu dönemlerde yeşermez. Volatilitenin ve belirsizliğin yüksek olduğu dönemler, girişimciler için fırsatlar yaratır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan iniş ve çıkışlar, yaratıcı yıkım için de önemli bir fırsat yaratıyor. Şu anki konjonktür, girişimcilerin lehine. Sabit ücretlilerin iyi durumda olduğu dönemlerde, girişimciliğe yönelim azalır. Fakat, sabit ücretliler için sorunların yaşandığı dönemlerde ise, akıllara ilk olarak girişimcilik geliyor" açıklamasında bulundu.